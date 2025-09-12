Guido Gazzoli: “Europa vive la peor crisis de los últimos 70 años”

En diálogo con Canal E, el periodista italiano Guido Gazzoli analizó el presente de la Unión Europea en medio de la guerra en Ucrania y las tensiones con Rusia. El especialista destacó que la crisis no solo es geopolítica, sino también económica y social, con un impacto particular en países como Italia.

“Europa está manejada por una presidenta alemana, von der Leyen, que está llevando al continente a una crisis impresionante y a una división entre países como nunca se vio”, afirmó. Según Gazzoli, la falta de liderazgo político marca una diferencia enorme respecto de décadas pasadas: “Estamos manejados por gobiernos que no saben absolutamente qué hacer, no tienen un plan”.

Los drones en Polonia y la manipulación política

Uno de los temas centrales fue la polémica por los drones caídos en territorio polaco. Para Gazzoli, se trató de un episodio sobredimensionado en clave política. “Estos drones son viejos, construidos en Irán, sin capacidad de portar armas y con un alcance de 300 kilómetros. Sin embargo, cayeron a 600 kilómetros de distancia”, explicó.

El periodista consideró que el caso se suma a otros episodios recientes que calificó como montajes: “Después de la falsa interrupción de comunicación en un vuelo de von der Leyen, ahora vivimos otra engaña pichanga”. Y agregó que este tipo de maniobras alimentan la desconfianza social y erosionan aún más la credibilidad de las instituciones europeas.

Italia entre inflación y salarios en caída

Gazzoli fue enfático al describir la situación económica en Italia, donde, según dijo, la crisis golpea con fuerza a las familias. “Estamos viviendo la peor crisis luego de esta guerra: el servicio de salud no funciona más, los sueldos son de los peores de Europa y los precios subieron entre un 20 y un 25%”, advirtió.

El contraste con el pasado es dramático. “Hasta 2001, con 1.500 euros una familia podía vivir y hasta permitirse vacaciones. Hoy, un sueldo normal es de 700 u 800 euros y la gente no llega a fin de mes”, señaló. Para Gazzoli, esta caída del poder adquisitivo explica el creciente descontento social en Italia.

El desencanto con Meloni y el riesgo de estallido social

La entrevista también abordó la gestión de la primera ministra Giorgia Meloni. “En campaña prometió que Italia sería de los italianos, pero no cumplió nada y llevó al país a la peor crisis en 15 años”, expresó

Gazzoli ironizó sobre la única medida visible de su gobierno: “Lo único que cumplió fue subir la jubilación mínima en 1,83 euros, lo que equivale a una tacita de café sin azúcar”. Según advirtió, la combinación de promesas incumplidas, pérdida de poder adquisitivo y protestas crecientes en Europa puede desembocar en “un choque social absolutamente impresionante”.

Una mirada crítica hacia el futuro

El periodista también cuestionó la falta de visión estratégica de Bruselas en cuestiones clave como defensa o integración económica. “Nunca pensaron en un ejército común ni en el bien común. Todo se limitó a proyectos que llevaron a Europa al peor Araquiri de los últimos 70 años”, afirmó.

Con un panorama que describe como sombrío, Gazzoli anticipó consecuencias sociales graves: “En los próximos años se prevén al menos 29 millones de desocupados”. Y cerró con un mensaje dirigido a los argentinos: “El primer mundo es una engaña pichanga”.