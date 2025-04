Guido Gazzoli: "Las medidas de seguridad son como en un aeropuerto"

La despedida del Papa Francisco genera una histórica movilización en Roma, marcada por estrictas medidas de seguridad y una decisión simbólica del propio pontífice.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Guido Gazzoli, quien comentó que se prepara una multitudinaria despedida en la Basílica de San Pedro. La ceremonia se dará en el marco del año jubilar, lo que, sumado a la masiva devoción por el pontífice argentino, anticipa largas filas de fieles.

“Se va a ver muchísima gente”, agrega Gazzoli, y explica que no sólo los italianos se concentrarán en la Plaza del Vaticano, sino también miles de turistas que se unirán a la procesión. “Ahí pasan enfrente del tacón que contiene el Francisco, que está abierto. Y bueno, es una procesión siempre en movimiento”.

El féretro abierto: una voluntad del Papa

Una de las decisiones que más llamó la atención fue la disposición del Papa Francisco de que su féretro permanezca abierto. “Esta fue una voluntad de Francisco que fue respetada”, remarca Gazzoli. En contraste, no se cumplió otra de sus solicitudes: “Pidió no encerrar su habitación en Santa Marta, pero bueno, a esta regla no la respetaron”.

El protocolo post-mortem vaticano incluye el sellado de las habitaciones papales. Aún así, se mantuvo el deseo de una despedida visible, abierta, transparente. “Le respetaron la regla de mantener abierto el tapón”, reitera el periodista.

Seguridad máxima para una ceremonia histórica

Las condiciones de acceso serán estrictas. “Para entrar en la plaza del Vaticano tienes que ser revisado y la revisación va a ser muy profunda”, detalla Gazzoli. La comparación más cercana no es religiosa, sino aeroportuaria: “Las medidas de seguridad son, yo diría, más o menos como las que tienes en un aeropuerto”.

A diferencia de lo vivido con Diego Maradona, donde la espontaneidad y el caos marcaron la despedida, aquí prima el protocolo: “Una cosa fue el asunto de Maradona, en el cual las medidas de seguridad casi saltaron al momento. Y otra cosa, un lugar que siempre figura entre lo más constante en el mundo”.

Para finalizar, el periodista agregó: “El gesto de dejar ofrendas será, en este caso, restringido. A causa del estricto control de seguridad, los fieles no podrán acercar objetos ni cartas directamente al féretro”.