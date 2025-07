Gustavo Damián González: “El Presidente hace bastante poco en su retórica para acercar posiciones”

En diálogo con Canal E, el politólogo Gustavo Damián González sostuvo que el Gobierno nacional se muestra inflexible con el déficit cero, pero enfrenta límites reales que lo obligarán a negociar con el Congreso y los gobernadores.

Tensiones con los gobernadores y una estrategia que no cede

El acto del 9 de julio evidenció el aislamiento político del presidente Javier Milei. Según González, “el Gobierno quiso recrear aquel 25 de mayo sobre el pacto de mayo, pero no fue”, y detrás de la “neblina” oficial, se oculta una disputa profunda con los gobernadores. El presidente no dejó lugar a ambigüedades: “No dejó a ninguno afuera, son todos los gobernadores los que quieren alterar el PBI de la República Argentina”, remarcó el politólogo.

La fricción se centra en los proyectos de ley que se tratan en el Congreso, especialmente las reformas en jubilaciones y discapacidad. “La intervención del día de ayer, acusando a todos y cada uno de los gobernadores, es ganarse enemigos como se los ha ganado en el periodismo”, explicó González. Sin embargo, advirtió que la presión tiene límites: “El Presidente hace bastante poco en su retórica para acercar posiciones”.

En este contexto, el respaldo de los gobernadores dialoguistas podría ser suficiente para frenar las iniciativas que el oficialismo rechaza. “Le realcanza hoy que no salga jubilación y que no salga discapacidad”, aseguró González, quien consideró que cada victoria en el Senado se convierte en un capital político de corto plazo para el Gobierno, aunque la “película” aún no está escrita.

Negociaciones, billetera y un frente electoral inestable

La estrategia presidencial se basa en mantener el déficit cero a cualquier costo. Como señaló González, “el Gobierno nacional se siente embalentado”, pero debe enfrentar una realidad institucional que no le permite avanzar en soledad. Aunque el Presidente amenace con vetos y judicialización, “la situación de fuerzas en el Congreso va a ser exactamente igual”, advirtió. Es decir, la negociación es inevitable.

Los gobernadores, por su parte, tienen sus propias urgencias. González fue tajante: “A los gobernadores no los convencés con espejitos de colores ni con promesas a futuro”, y consideró que el apoyo en el Senado está vinculado a compromisos concretos de financiamiento. “Los gobernadores no comen vidrio tampoco”, afirmó, y aseguró que “si hoy llaman por teléfono a sus senadores para que no voten estas leyes, tiene que ver con acuerdos o con seguridad de que algo de fondos a esos lugares les va a caber”.

En paralelo, las negociaciones electorales entre La Libertad Avanza y el PRO muestran fragilidad. “Esto está muy tirado de los pelos, porque los dos tienen el mismo electorado y la Libertad Avanza quiere ir por el PRO”, advirtió. Para González, el PRO conserva estructuras locales, pero pierde peso frente a un oficialismo que concentra el poder nacional. La foto de unidad en Buenos Aires no garantiza sustentabilidad: “Se juegan la mitad de los consejos deliberantes y los intendentes necesitan acuerdos más amplios”.

El panorama se completa con un peronismo “unido por necesidad” y una tercera vía radical debilitada fuera del interior. “La polarización va a estar centrada en la primera y tercera sección electoral”, anticipó González, quien definió a todos los frentes como “relativamente frágiles” y sin liderazgo dominante.