Gustavo Damián González: "La despedida del Indio Solari fue uno de los eventos culturales más importantes de la historia"

La despedida del Indio Solari movilizó a cientos de miles de personas y abrió un intenso debate sobre su impacto cultural y político. En diálogo con Canal E, el analista político Gustavo Damián González sostuvo que el acontecimiento superó cualquier lectura partidaria y se consolidó como un hecho histórico de enorme relevancia social.

"Hemos sido protagonistas de uno de los eventos culturales más importantes de la historia", afirmó González, al comparar la magnitud de la convocatoria con otros momentos emblemáticos de la vida pública argentina. Según explicó, los funerales y despedidas masivas suelen reflejar el clima de época, aunque en este caso predominó un fenómeno cultural antes que estrictamente político.

Para el especialista, uno de los aspectos más llamativos fue la capacidad de convocatoria transversal del artista. "Nos encontramos con un fenómeno cultural muy pocas veces visto", remarcó. En ese sentido, destacó que el público reunido representó a distintos sectores sociales, generaciones y procedencias geográficas, consolidando al músico como una figura capaz de atravesar fronteras culturales y políticas.

Una figura que trascendió generaciones y divisiones políticas

González señaló que el legado de Solari está profundamente vinculado a la historia democrática argentina. Recordó que la trayectoria artística del músico se desarrolló desde los años finales de la dictadura y acompañó gran parte de la vida política y cultural del país.

"Ayer había por lo menos tres generaciones", describió, al referirse a la diversidad etaria presente en la despedida. Asimismo, explicó que si bien Solari evitó durante años identificarse con espacios políticos concretos, en los últimos tiempos expresó posiciones críticas sobre distintos dirigentes y mantuvo una relación pública con sectores del kirchnerismo.

En ese contexto, observó que durante la jornada aparecieron intentos de vincular políticamente el evento, aunque relativizó su alcance. "Como todo en la Argentina, siempre genera grietas y discusiones", sostuvo.

El impacto político y la polémica por Adorni

Consultado sobre los beneficios políticos que pudo obtener el peronismo bonaerense por la organización del homenaje, González consideró que el saldo fue positivo desde el punto de vista institucional, aunque advirtió que no debe sobredimensionarse.

"Se ganaron un galón, pero eso no significa prácticamente nada en términos políticos, electorales", explicó. Para el analista, el evento puede contribuir a mejorar el diálogo interno dentro del peronismo, pero difícilmente implique un relanzamiento político de cara al futuro.

Por otra parte, al referirse a la demora en la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, fue contundente en sus críticas. "El daño que le ha hecho Adorni al Gobierno Nacional, dosificado en días y en semanas, ha sido muy fuerte", afirmó.

Finalmente, concluyó que la polémica ya tuvo consecuencias políticas independientemente de la información que pueda surgir más adelante. "Hoy ya su declaración jurada no se la va a creer nadie", sentenció, al considerar que el impacto sobre la imagen oficialista ya está consumado.