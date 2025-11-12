El presidente del Consejo Agroindustrial Argentino y titular de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, pasó por Canal E y advirtió sobre el rechazo del sector a la intención de la Comisión Europea de aplicar una “salvaguardia agrícola” en el marco del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, una medida que considera “un sinsentido absoluto”.

“Recordemos que Argentina, junto con el Mercosur, hace 23 años viene negociando con la Unión Europea un acuerdo de libre comercio”, explicó Gustavo Idígoras. “Europa considera que en el Mercosur somos países que tenemos sectores agroindustriales muy competitivos, que ellos no tienen sectores competitivos en el agro, por lo tanto, tienen que protegerse”, describió.

El Mercosur y la UE llegaron a un acuerdo después de 23 años

Asimismo, señaló que, tras más de dos décadas de negociaciones, se había alcanzado un entendimiento sobre la apertura progresiva del mercado europeo. “Después de 23 años se llegó a un acuerdo, un acuerdo de una apertura progresiva del mercado europeo de alimentos, que es de alto interés para el Mercosur”, subrayó.

Sin embargo, Idígoras cuestionó la nueva iniciativa del bloque europeo: “Ahora nos encontramos con una sorpresa, con un proyecto de reglamento donde dice que si las exportaciones agroindustriales del Mercosur crecen, la Unión Europea elevará los derechos de importación aplicando lo que se llama comúnmente como salvaguardia agrícola. Esto es un sinsentido absoluto”.

Contradicciones al acuerdo de libre comercio

Luego, manifestó que esta medida contradice la esencia de un acuerdo de libre comercio: “Un acuerdo de libre comercio implica la creación de comercio, la ampliación de comercio, y por lo tanto una salvaguardia no puede existir per se. Entendemos que esto es parte de una típica protesta proteccionista agrícola que es muy fuerte en el lobby agropecuario en Europa”.

El entrevistado sostuvo que la medida “todavía no está adoptada” y expresó su esperanza de que “la racionalidad europea lo haga y la deseche, porque si no también va a ser muy difícil que los congresos de nuestros países promuevan un acuerdo donde lo único que va a haber son productos europeos al Mercosur y no va a haber productos agrícolas o industriales al Mercosur en Europa”.

En cuanto a los próximos pasos, adelantó que, “tenemos previsto encuentros con la cancillería argentina y con las distintas cancillerías del Mercosur en los próximos días” para llevar el tema “a Bruselas, particularmente a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, para que esta iniciativa pueda ser rechazada prontamente”.