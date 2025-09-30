Gustavo Marangoni: “Desde el ministerio de Economía no se habla de producción”

El analista político, Gustavo Marangoni, habló con Canal E y cuestionó la estrategia económica del gobierno de Javier Milei y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo. También afirmó que la gestión se concentra en lo financiero y descuida la producción, el empleo y la industria.

Gustavo Marangoni sostuvo que la reacción de Luis Caputo en redes sociales tras una crítica suya fue reveladora: “Me confirma lo que yo había expresado el domingo. No me contestó el ministro diciéndome la cantidad de PyMEs que se habían creado, la cantidad de puestos de trabajo, los niveles de producción industrial. Me respondió hablando de deuda. Es decir, le sale permanentemente el financista de adentro”.

Las prioridades del ministerio de Economía

Asimismo, insistió: “Desde el ministerio de Economía no se habla de producción. Desde el ministerio de Economía se habla de deuda, de bonos, de rescate 1, de rescate 2, de reprogramación, de carry trade, de comprar dólares o no comprar dólares. Y la Argentina está en recesión”.

En este sentido, Marangoni detalló: “El segundo trimestre de este año cayó el 0,1. El tercer trimestre, que todavía no están los datos oficiales, pero ya muchas consultoras tienen sus estimaciones y todas coinciden en que cayó el nivel de actividad económica, y el cuarto trimestre va a ser igual. Entonces la Argentina está produciendo menos, está consumiendo menos”.

Inconsistencias en el plan económico del Gobierno

Luego, manifestó que el Gobierno no tiene un plan que vaya más allá del ajuste: “En diciembre de 2023 el Presidente había sido elegido como tal justamente con la imagen de la motosierra y ahí su famoso discurso inaugural, no hay plata. Ahora, una solución de excepción y de emergencia es para la excepción y la emergencia. Si vos planteas que la única herramienta que tenés en tu caja es una motosierra, yo digo, ¿qué haces después que usaste una motosierra?”.

El analista político reconoció que, “el equilibrio presupuestario es imperativo en la Argentina, hubo una inconducta fiscal que se pagó muy cara, eso está fuera de toda discusión”. Sin embargo, planteó que, “al equilibrio presupuestario se puede llegar por distintos caminos”.

Sobre la misma línea, dio un ejemplo concreto: “Se le dijo a todos los discapacitados que no había fondos porque el Congreso no había aportado de dónde iba a salir el financiamiento de la ley. Ahora, el mismo día, se eximió de pagar retenciones a las cerealeras y no se explicó de dónde van a salir los fondos para cubrir el bache que deja la falta de esos ingresos fiscales”.