Gustavo Neffa: “Argentina creo que dio un giro de 180 grados en sus necesidades financieras”

El director de Research for Traders, Gustavo Neffa, en contacto con Canal E, se refirió al escenario financiero argentino tras el anuncio de respaldo de Estados Unidos, la volatilidad de los bonos y la necesidad de acumular reservas para estabilizar la macroeconomía.

“Nos habíamos ilusionado de los 1.500 puntos riesgo país y más todavía, bajamos a la zona de 900, hoy estamos de nuevo en la zona de 1.000 puntos. Es el ajuste lógico de haberse asustado la semana pasada pero con un rebote muy fuerte que también le da oportunidad a muchos de rebalancear carteras”, señaló Gustavo Neffa.

Los detalles de la asistencia del Tesoro de Estados Unidos

Asimismo, explicó que el Tesoro Norteamericano prepara un paquete de asistencia clave: “A no asustarse, creo que este paquete que el Tesoro está preparando, porque no solo estamos hablando de un swap de 20.000 millones de dólares, estamos hablando de una posible financiación vía un préstamo stand-by y posible recompra de bonos en el mercado que todavía no empezó”.

Sobre el uso de esos fondos, Neffa detalló: “Argentina creo que dio un giro de 180 grados en sus necesidades financieras, pero de ninguna manera podemos decir que este es un tipo de cambio de equilibrio, sí la tranquilidad que le da la afluencia de dólares a corto plazo, como para cubrir los vencimientos, son unos 4.500 millones de dólares, tanto en enero como en julio del año que viene”.

Y agregó: “Este financiamiento tiene una línea contingente que puede usarse o no. Lo importante es que el agente económico sepa que está disponible para tranquilizarse, como para que no empiece la vorágine de empezar a comprar dólares”.

Se estima un final de las bandas cambiarias para octubre

Sobre el futuro del dólar, el economista comentó: “A partir de octubre es, me parece, la eliminación de esas bandas concretamente y lo que se daría es obviamente un empujón a la acumulación de reservas, pero también sobre el tipo de cambio. Un impacto que obviamente el Gobierno no quiere que retroalimente la suba de precios”.

En cuanto a los niveles de cotización, afirmó: “De los 1.500, 1.550 que estuvo tocando, a la zona de 1.350, 1.360, hoy cualquiera puede comprar en la zona de 1.360 en su home banking un dólar. Creo que tiene un espacio chiquito para seguir bajando mientras se consolidan las expectativas a la zona 1.300”.