Gustavo Reyes: “El acuerdo con EE.UU. baja el riesgo país, pero la clave sigue siendo el orden fiscal”

En diálogo con Canal E, el economista Gustavo Reyes aseguró que el acuerdo con Estados Unidos “disminuye fuertemente el riesgo financiero”, aunque remarcó que “el verdadero desafío sigue siendo mantener el equilibrio fiscal”.

EE.UU. da oxígeno, pero el riesgo interno sigue presente

El reciente anuncio de un acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos ha generado optimismo en los mercados. Para el economista, el entendimiento podría significar un “puente de financiamiento clave” ante la imposibilidad del país de acceder a los mercados internacionales.

“Con este acuerdo con Trump, podemos decir... apareció Super Trump de repente”, ironizó Reyes al resaltar la magnitud del respaldo que llega desde Washington.

“El segundo gran riesgo de la economía, el de la deuda externa con privados, empieza a desaparecer”, destacó el economista, señalando que el swap con EE.UU. permitiría cubrir los vencimientos del 2026, estimados en unos 9.600 millones de dólares con el sector privado.

No obstante, Reyes advirtió que la sostenibilidad del acuerdo depende directamente de la estabilidad política y fiscal: “Si el gobierno no logra cerrar sus cuentas, este acuerdo puede ser muy temporal”, remarcó, al referirse a los proyectos de ley impulsados por la oposición que podrían desestabilizar el equilibrio fiscal.

El economista recordó que Argentina enfrenta dos grandes incertidumbres: mantener el equilibrio fiscal y garantizar los dólares suficientes para afrontar los pagos de deuda. Aunque este segundo riesgo se aliviaría con el acuerdo, el primero sigue en pie y depende del clima político poselectoral.

Bandas cambiarias, incertidumbre política y elecciones

Consultado sobre la política cambiaria, Reyes fue tajante: “Lo ideal sería tener certidumbre cambiaria. No tenemos un tipo de cambio bajo, pero sí incertidumbre política”, sintetizó.

El sistema de bandas, que el gobierno aún defiende, podría sostenerse si el resultado electoral es favorable y logra conservar poder de veto ante iniciativas legislativas que comprometan el gasto. Pero, en caso contrario, la presión sobre el dólar podría volver.

Sobre las decisiones económicas del último año, Reyes fue crítico. “Las LEFIS fueron claramente un error: en un día se inyectó el 30% de la base monetaria”, recordó.

Además, apuntó que la economía se había empezado a recuperar durante el primer trimestre del año, pero luego “se estancó la producción, el empleo y los salarios”, en parte por el contexto político y la incertidumbre generada.

Finalmente, y con una mirada integral, Reyes planteó que los mercados ya están descontando una mejora: el dólar bajó, la prima de riesgo descendió y los inversores muestran expectativa. Sin embargo, la sostenibilidad dependerá de las señales políticas que emita el país en las próximas semanas.

“El acuerdo es muy importante, pero si no se ordena la política, los problemas pueden volver”, concluyó.

