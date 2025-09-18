“Hay serios riesgos de que tengan que sacar las bandas cambiarias antes incluso de las elecciones”

El economista, Gonzalo Martínez Mosquera, conversó con Canal E y advirtió que las bandas cambiarias podrían desactivarse antes de las elecciones del 26 de octubre. También analizó la intervención del Banco Central, la suba de tasas y los riesgos de una estrategia que considera “insostenible”.

Gonzalo Martínez Mosquera recordó su proyección inicial: “Cuando el Gobierno puso sus bandas cambiarias, originalmente, yo en mi newsletter semanal dije, me parece que principio de 2026 llegamos al techo, un tiempito después actualicé y dije, me parece que no terminamos fin de año sin tocar las bandas”.

Se estima una posibilidad de que el Gobierno quite las bandas cambiarias

Y añadió: “Ayer tocamos las bandas y me parece que hay serios riesgos de que tengan que sacarlas antes incluso de las elecciones. Me animaría a decir que no llegamos a las elecciones del 26 de octubre, faltan más de un mes y el Gobierno ya empezó a intervenir”.

Mosquera explicó que la estrategia oficial se basaba en no tocar las bandas para bajar el riesgo país y refinanciar vencimientos. Pero sostuvo que la realidad va en dirección contraria: “Se va a empezar a enturbiar el panorama”.

Sobre las opciones del Banco Central, fue crítico: “Federico Furiase es el mismo que nos decía hace un tiempo que el dólar iba a ir al piso de la banda, que iba a bajar, claramente no ocurrió”.

Fomentación de la compra de dólares

El economista también cuestionó el efecto de la política monetaria: “Cuando sube la tasa de interés, en mi opinión, al contrario de lo que piensa la enorme mayoría de los economistas, lo que está haciendo es fomentar en el mediano plazo la compra de dólares”.

Y advirtió sobre un mecanismo contradictorio: “Por un lado, emiten vía tasa de interés, y eso presiona el dólar, y del otro lado tenés lo ridículo que es que el Banco Central vende dólares para sostener el tipo de cambio. Con lo cual, es una estrategia que no tiene ningún sentido”.