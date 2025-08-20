Henrik Rehbinder: “Trump quiere cambiar las reglas del juego para sostener su poder en el Congreso”

El periodista Henrik Rehbinder, desde Los Ángeles, dialogó con Canal E sobre el escenario político de Estados Unidos en vísperas de las elecciones legislativas de medio término. El analista sostuvo que el oficialismo históricamente pierde escaños en este tipo de comicios, pero que Donald Trump intenta evitarlo con reformas polémicas y un fuerte control tanto local como internacional.

La estrategia de Trump para las elecciones intermedias

Rehbinder explicó que “el partido que está en el poder pierde escaños electorales en las elecciones intermedias. Eso pasa siempre, excepto cuando llega Trump”. Según señaló, el presidente busca “cambiar las reglas del juego” para evitar que los demócratas logren mayoría en la Cámara de Representantes, lo que pondría en riesgo su agenda y abriría la puerta a nuevas investigaciones.

Reformas en el sistema electoral

Entre las maniobras mencionadas, Rehbinder indicó que Trump promueve modificaciones en la forma de votar. “No quiere el voto por correo ni el uso de máquinas, quiere que solamente sea papel y que se sepan los resultados en el mismo día”, apuntó. Además, advirtió que el exmandatario pretende uniformar los sistemas estatales desde el Congreso, excluyendo a ciertos votantes.

El periodista remarcó que en Texas se impulsa un rediseño de distritos electorales para “dejar afuera cuatro escaños demócratas y meter cuatro republicanos más”. Esta táctica busca fortalecer al partido sin necesidad de más votos, solo mediante reformas.

La narrativa del fraude y el control absoluto

Según Rehbinder, Trump sigue sosteniendo que le robaron las elecciones en 2020, con acusaciones de votos ilegales e irregularidades en el correo, pese a que la Justicia las desestimó. “Trump vive en su propia realidad”, afirmó, y sostuvo que el exmandatario maneja la política “como si fuera su propia corporación”.

El entrevistado advirtió que la oposición demócrata “todavía está sufriendo el dolor de la derrota” y no logra reponerse para frenar los avances del trumpismo.

Economía, inmigración y encuestas adversas

Consultado por la situación económica, Rehbinder indicó que “las encuestas están mostrando que él está a su nivel más bajo, entre el 35 y 40 por ciento”. Detalló que la inflación mayorista trepó a 0,9% en la última semana, muy por encima de lo esperado, lo que golpea directamente a los consumidores.

Sobre inmigración, señaló que Trump pierde apoyo social porque las deportaciones afectan a trabajadores comunes, no a criminales. “Se están llevando al vecino, al jardinero, gente que está trabajando”, describió.

Perspectivas para los republicanos

Pese a que la agenda de “ley y orden” mantiene a Trump con cierto respaldo, Rehbinder consideró que “la elección intermedia suena bastante fea para los republicanos, especialmente en la Cámara de Representantes”, un panorama que el presidente busca evitar a toda costa.