Henrik Rehbinder: “Trump quiere que las ciudades se usen como campos de entrenamiento militar”

En diálogo con Canal E, Henrik Rehbinder, periodista residente en Los Ángeles, alertó sobre una preocupante militarización interna impulsada por Donald Trump, quien propone utilizar ciudades como "campos de entrenamiento militar" y redefine al enemigo desde adentro del país.

Militarización interna y enemigos políticos

“Hay un cambio en las prioridades del ejército de EE.UU.”, advirtió Rehbinder, al referirse a una inédita reunión entre Trump, el Secretario de Defensa y 800 generales donde se planteó desplazar la atención militar de China y Rusia hacia el enemigo interno y América Latina.

“Trump quiere combatir el narcotráfico en la región y enfocar a las Fuerzas Armadas en lo que llama enemigos domésticos”, explicó. El periodista se mostró alarmado por el concepto que el mandatario utiliza para definir estos enemigos, “desde inmigrantes hasta quienes están en desacuerdo con su visión de la moralidad o la religión”.

Más grave aún, señaló que estas declaraciones no ocurren en el vacío: ya hay tropas desplegadas en ciudades como Los Ángeles, Portland y el Distrito de Columbia, y una amenaza latente sobre Chicago. “Trump dijo literalmente que las ciudades deben usarse como campos de entrenamiento militar”, denunció. “Esto es un ejercicio de poder. Es la imposición de sus ideas y la persecución de sus enemigos”, remarcó Rehbinder.

Un sistema en retroceso democrático

Sobre la reacción demócrata, Rehbinder fue tajante: “La democracia tradicional en EE.UU. ya no existe desde hace seis meses”. Según dijo, los demócratas están paralizados como minoría en el Congreso y enfrentan un cierre de gobierno debido al desacuerdo presupuestario.

En paralelo, Trump avanza con medidas unilaterales. “Está recortando programas y personal gubernamental que en otro momento serían ilegales”, denunció. “Lo dejan hacer lo que quiera. Esto parece un culto”, ironizó, al referirse al respaldo incondicional de los republicanos.

La persecución política es otro eje de preocupación. Rehbinder citó como ejemplo al ex jefe del FBI, James Comey, quien “se negó a jurarle lealtad a Trump y ahora enfrenta cargos fabricados”. Y advirtió que el Departamento de Justicia está armando causas contra figuras como Obama y Hillary Clinton.

“Trump exige por Twitter que sus enemigos políticos sean encarcelados, y si algún funcionario no lo hace, lo reemplaza de inmediato por otro más servil”, denunció con preocupación.



Amenaza a las elecciones y control sobre el voto

Otro punto crítico es el intento de intervenir en el sistema electoral. Según Rehbinder, el gobierno de Trump “está pidiendo las listas completas de votantes de los estados, especialmente los demócratas, para purgarlas”, en un intento por evitar una derrota en las elecciones de medio término.

“Si hoy hay tropas en ciudades por decisión presidencial, no sería raro que se declare inestabilidad para interrumpir las elecciones del año próximo”, advirtió.

Para el periodista, existe un temor creciente de que Trump esté preparando el terreno para evitar ser juzgado políticamente por un eventual nuevo Congreso demócrata. “Hoy el temor es real: que Trump use su poder para impedir el funcionamiento democrático de los próximos comicios”, concluyó Rehbinder.

