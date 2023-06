Hernán Letcher: "El mercado tomó para bien la candidatura de Massa"

Según datos oficiales, los salarios lograron ganarle a la inflación en dos oportunidades en los primeros tres meses del año. Sin embargo, el panorama puede complicarse para lo que queda del 2023.

En este contexto, nos comunicamos con Hernán Letcher, director del CEPA, quien habló sobre la situación económica del país.

Mercado laboral en el país

“Esto confirma los datos del primer trimestre de este año, hay un nivel de desocupación del 6,9%”, dijo Letcher, quien luego completó: “Esto muestra que no hay graves problemas de empleo, se sigue generando trabajo en un contexto adverso”.

“También hay que analizar que el salario en términos reales no es bueno por tener una inflación alta”, disparó el entrevistado. “La recuperación del salario depende de una curva descendente de la inflación, las paritarias se están negociando en torno al 120%”, añadió.

Luego, el analista habló sobre el empleo no registrado: “Esos salarios están peor que el resto porque no hay paritarias”. “Con niveles de actividad como los actuales, quizás hay más nivel de changas, lo cual hace que no sea muy grave la situación”, complementó.

Sequía, falta de dólares y el efecto FMI

“Nuestros datos muestran que el 80% de la recuperación económica post pandemia quedó en manos del capital”, explicó. “Hacen falta dólares para el país para evitar una devaluación que impacte aún más en los salarios”, detalló.

Luego, Letcher dijo que hay que administrar los dólares hasta el año que viene, cuando se revierta la situación de sequía del campo y se inaugure el gasoducto. “El Gobierno próximo va a tener que renegociar con el FMI”, dijo el director de CEPA.

Candidatura de Massa, el favorito de los mercados según Letcher

“Hay que tener una posición claramente soberana que mejore los tiempos de financiación”, explicó sobre la negociación que se tiene que llevar a cabo. “Massa estabilizó algo la economía en un panorama complejo, el mercado tomó para bien la candidatura de Massa”, complementó.

Finalmente, Letcher dijo que si Massa recibe un apoyo electoral amplio tras manejar la situación económica compleja, “mostraría un reconocimiento de la sociedad al debate económico nacional”.