El analista político, Federico González, aseveró que la estrategia que realizó Unión por la Patria en cuanto a sus candidatos "fue bastante desprolija y empoderó la definición de Massa como candidato de la unidad". Además, el perfil de Patricia Bullrich y sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Hay alguna medición, algo que se pueda decir o conjeturar, a pesar del poco tiempo pasado, sobre si modifica las posibilidades electorales del oficialismo la candidatura de Sergio Massa?

Números de los últimos días no tengo, pero creo que sí se pueden decir algunas cosas.

Primero, comenzaría con lo de la sorpresa. El jueves muchos se asombraron por esa semipresentación o pseudopresentación. La fórmula fallida de Wado-Manzur hubiera sellado la derrota del oficialismo.

Yo estaba en el bando de los que pensábamos que no estaba dicha la última palabra, que podía haber una sorpresa y la hubo, en el sentido de que finalmente emergió Sergio Massa como candidato.

Todo ese movimiento fue bastante desprolijo y, de alguna manera, empoderó la definición de Massa como candidato de la unidad, porque quedó un halo, más allá de todos los vericuetos y conversaciones que son difícil de seguir, de que Cristina Kirchner no estaba del todo convencida, que lo prefería a Wado, pero se tuvo que convencer, y que en este convencimiento pesó la voluntad de Massa.

Por ahí exagero un poco, pero quedó cierto halo de que se le plantó a Cristina y la hizo entrar en razón, lo cual no es poco. Entonces, aparece un candidato, de movida, empoderado, que por supuesto tiene fortalezas y debilidades que se pueden analizar, pero eso es lo primero que diría.

¿Tenés alguna sospecha de que, en realidad, el objetivo era empoderarlo y que la candidatura anterior de Wado era simplemente para generar esta situación de empoderamiento de Massa?

Tiendo a pensar que, a veces, en la realidad prima mucho el azar y cierta anarquía. La realidad es una síntesis de causalidades y casualidades. Tiendo a no creer en la estrategia finamente calculada, pergeñada, es como demasiado abusivo pensar eso, pero tampoco lo descarto.

Creo que era un conflicto decisorio complejo, había muchos actores involucrados, lo que en psicología se considera "conflicto ambivalente", y que cada opción tenía sus pro y sus contras.

Me parece que quizá Cristina no quiso ser una participante central ni que quedara como fue "el dedo de ella", es decir, fue como que dejó hacer y cuando lo hizo, lo que salió fue un engendro. Y ante la inminencia de que era un engendro colectivamente, todos los actores más importantes o relevantes de ese espacio pensaron que había que corregir. Lo que fue inteligente es el emergente. ¿El emergente de qué? De algo que iba a conducir claramente a algo negativo.

¿Empodera también a Alberto Fernández y no solamente a Massa la forma en que se terminó decidiendo?

En primera instancia, sí. Pero también me viene a la mente lo de "qué le hace una mancha más al tigre", aplicado a una manera particular, y es que Alberto Fernández está tan desempoderado que cualquier lo empodera mucho.

Si tuviera que hacer una metáfora, que no es que una metáfora salvaje, diría que Alberto estaba enojado como un chico que hace berrinches, amaga a que pateará el tablero y al final pensaba ser algo mucho más intenso, que era lo de Daniel Scioli, para ir a una PASO.

Pero era medio insostenible y el pensamiento fue 'no me salió la gran venganza pero por lo menos me di el gusto de que algo saqué'". Si uno lo ve desde otra perspectiva, y en esto no soy nada original, muchos dicen "ese es el Alberto que llamaron", que quizá no daba para presidente pero es buen operador político y como tal, quizá, tiró algo para su molino y en una situación de debilidad consiguió algo.

Cómo impacta la interna oficialista en JxC

Alejandro Gomel (AG): Entrando en el terreno de las especulaciones, ¿esto a quién puede favorecer, pensando en Juntos por el Cambio? Algunos especulan con que hay un electorado en común entre Massa y Horacio Rodríguez Larreta y, entonces, esto puede beneficiar a Patricia Bullrich. ¿Cómo lo ves de aquí hacia adelante?

No tengo una posición clara al respecto porque creo que, desde la burbuja del presente, Larreta y Bullrich son muy diferentes. Pero después me parece que, sea quién sea el que gane (aunque para mí ganará Bullrich), se van a encolumnar y ahí JxC tendrá un discurso único y más o menos dirán las mismas cosas con diferente énfasis.

Entonces, creo que es más un exceso de análisis político que una realidad en lo que efectivamente podría llegar a pasar si es uno o es el otro.

AG: Vos pensás que ganará Bullrich. Al revés, ¿esto puede favorecer a Massa en el sentido de polarizar con quien es más extremista dentro de JxC?

Ahí tengo una posición más formada. Creo que no porque, a veces, la mente humana tiende a establecer categorías binarias que explican algunos hechos, pero no todos. Entonces, estas categorías que Bullrich simboliza más, como muchos dicen, el ajuste y la dureza de que vamos a hacer el ajuste sin anestesia, con Massa no pasaría y él sería cierta síntesis entre mercado y Estado.

Hay otros aspectos de Bullrich que no son menores, y es que la gente la puso en el lugar de cierta ética de la determinación y eso no tiene que ver con cuestiones económicas, ser más pro mercado o que hay que hacer ajuste.

Para mí, a Bullrich no la ven tanto por eso, sino por cómo que enfrentará a los narcos, o que si hay sindicalistas prebendarios, como Moyano, a ella no le temblará el pulso. Y esas cosas por voto no las pueden vincular con el ajuste, pero no son el fuerte.

Entonces, ahí si se pensaba que era más fácil para Massa, pero creo que no. Es más difícil porque Bullrich encarna más cierto purismo de alguien a quien ponen en el lugar de cierta ética de inflexibilidad. Y es más eso lo que simboliza que una cruzada de que hay que hacer el ajuste como podría hacer Javier Milei.

La pelea electoral en territorio bonaerense

Claudio Mardones (CM): ¿Qué análisis después del cierre de precandidaturas en Buenos Aires? Porque, por una parte, nos encontramos a Diego Santilli con Gustavo Posse. Y en el caso del bullrichismo está Néstor Grindetti acompañado de Miguel Fernández.

El larretismo se empeñó en hacer un lanzamiento de la lista bonaerense con Miguel Ángel Pichetto, José Luis Espert juega como senador y no como precandidato, y algunos consideran que Bullrich quedó más sola en la contienda con Santilli.

¿Cuánto cree que impactará esta situación y si cree que, finalmente, Santilli y el larretismo bonaerense quedan más empoderado en la contienda bonaerense con Grindetti o, si al contrario, es Bullrich y Grindetti y una Bullrich expectante para tener mayores contactos con Milei?

El equipo de Larreta tiene jugadores más conocidos. En términos de cotizaciones de mercado, vale mucho más ese, porque el de Patricia tiene un desconocido como vice, y a Grindetti, que no tiene cierto carisma (que por ahí, tiene Santilli que es un más entrador).

En cambio, a Grindetti hay que hacerle un pasaje racional y decir "fue un buen secretario de Hacienda y puede administrar". Es como que hay que hacer mucho razonamiento.

Entonces, diría que Larreta tiene un equipo más glamoroso y el de Patricia es medio gris, que es más parecido al estilo de Larreta. Pero ahí no pesa tanto eso sino lo que pesa es que la boleta de Bullrich arrastra mucho más que la de Larreta, eso si lo medí.

CM: ¿Cuánto le está dando en este momento, antes del cierre de precandidaturas?

Cuando medíamos por separado a Santilli y Grindetti, Santilli estaba cerca de los 16 puntos y Grindetti estaba en 12%.

Pero cuando medíamos a boleta de ella contra la de él, la de Bullrich estaba arriba de 20 y la de Larreta estaba cerca de 10 de puntos de ventaja.

