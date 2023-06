"El viernes parecía que Wado de Pedro iba a ser el candidato para competir en la interna con Scioli, pero el escenario cambió drásticamente. De hecho, en una nota de Página 12 titularon que Sergio Massa es lo que hay, en la deskirchnerización del peronismo, volviendo al centro, incluso como en los noventa, recordando que Massa comenzó en la UCDE, que se fusionó con el peronismo gracias a Carlos Menem", afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del lunes 26 de junio del 2023.

"Esto plantea una forma distinta de hacer política, con el famoso "empate hegemónico", donde se decía que el problema argentino era que había dos hegemonías que empataban y no podían gobernar. Pero se podría analizar que donde funcionó el bipartidismo, tomando como ejemplo a Estados Unidos, tenía como elemento unificador que había una amenaza común, que era la posible destrucción de la Nación. Ese elementos hacía que tanto demócratas como republicanos antepusiera sus diferencias", agregó el conductor.

La crítica de Larreta a Massa: "Pongan a Alberto Fernández y es lo mismo"

En Argentina, con los problemas de inflación y pobreza creciente, se podría tomar esta oportunidad para pasar a este sistema colaborativo. En principio, vemos paridad con la candidatura confirmada de Sergio Massa, que se convierte en un precandidato competitivo, sobre todo si Javier Milei pierde fuerzas, dejando de ser un escenario de tres tercios.

Así, el peronismo podría ser competitivo en un balotaje, con cierto empate hegemónico colaborativo, teniendo en cuenta además la cercanía personal y de perspectivas de país que tienen Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta.

Cierre de listas: las fórmulas presidenciales que se presentaron para las PASO

Al respecto, existe un famoso planteo del economista Vilfredo Pareto, quien planteaba que no importa cómo se organice una sociedad, siempre a la existencia de una hegemonía se le iba construir otra, es decir, siempre hay oficialismo y oposición.

En Argentina no se llegaba al ejemplo de Estados Unidos porque no había una amenaza común. ¿Habrá una oportunidad con la caída de la economía y los niveles de pobreza? Es posible, más teniendo en cuenta que Massa puede ser un puente. Mientras, los que ganan son los oficialismos en las elecciones provinciales, tal como ocurrió este domingo en Córdoba y en Formosa, con dificultades para medir en las encuestas y con un nivel elevado de ausentismo.

Quien se expresó en ese sentido fue Martín Llaryora, el candidato de Juan Schiaretti en Córdoba, quien manifestó que "uno no puede festejar como nos merecemos, pero tampoco es justo que ustedes se queden acá, esperando lo que va a ser obvio". Además, tras lograr un nuevo triunfo, Gildo Insfrán señaló que "la alternancia en Formosa la decide el pueblo. Y hoy el pueblo está decidiendo sus próximos gobernantes".

"Córdoba se decía que adelantaba la Argentina, por lo que el resultado de ayer podría evidenciar que la diferencia entre el primero y el segundo sería menor de lo esperado", remarcó el conductor.

Rossi habló tras el anuncio de la fórmula con Massa: “No participé de ninguna negociación”

Por su parte, el flamante precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, destacó que "me comunicaron que estaba todo acordado pero no participé en nada. Decidí que no iba a avanzar en mi precandidatura presidencial por los límites que tenía".

Y agregó que "Massa sabe dónde potenciar para lograr el despegue definitivo de nuestro país", planteando un panorama más alentador para el año que viene.

Mientras que por el lado de la oposición, Larreta señaló que "no creo en la dinamita ni en matar adversario. Sobre todo, creo en el trabajo. Soy de hacer, no me creo un líder mesiánico. Creo en el trabajo y en los equipos".

Larreta amplió más su propuesta mientras que Bullrich eligió propios y radicales

Además, Patricia Bullrich enfatizó que "Sergio Massa es la esencia de lo que queremos cambiar. Él piensa en lo corporativo, piensa la política sólo desde la política. Dice que va a bajar la inflación y la sube. Somos la contracara"

"En definitiva, cualquiera puede ganar, en términos de coaliciones, más allá de los nombres, afianzando nuevamente la idea del bipartidismo", concluyó Fontevecchia.

