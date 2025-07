Hernán Madera: “El que pone la plata en la Argentina no tiene la manija del poder”

El analista político, Hernán Madera, en contacto con Canal E, se refirió al creciente nivel de conflictividad en el Congreso Nacional, la estrategia política del presidente Javier Milei, el estado del peronismo y el rumbo económico del país.

Sobre el escándalo parlamentario ocurrido durante el debate por las retenciones, Hernán Madera comentó: “Se estaba por tratar el tema de retenciones, que al PJ lo pone bastante incómodo, a la Libertad Avanza lo pone incómodo, el tema de retenciones nos pone incómodos a los dos bandos”.

Las causas del conflicto en el Congreso

Con respecto a las causas estructurales del conflicto, sostuvo: “El que pone la plata en la Argentina no tiene la manija del poder. Por eso, en buena medida, Argentina es bola sin manija”.

Sobre la relación de Javier Milei con las provincias, Madera explicó: “Los gobernadores no quieren que Milei construya en serio en las provincias, son advertencias de ‘construí de mentirita, rompé con el resto de la oposición, no te me pongas en contra’”.

La advertencia del marco político a Javier Milei

Según desarrolló, hay un juego político deliberado desde los aliados tradicionales: “Dicen los del PRO y de la UCR, entonces por eso vemos estos movimientos. Una advertencia a Milei: no armes en serio en el interior”.

Sin embargo, para el analista político, el Presidente está dispuesto a romper con todo si se ve opacado: “A Milei le sobran las ganas de romper todo, porque no quiere que alguien lo opaque. Milei probablemente rompa buena parte de su construcción en el interior del país, pero eso se hace en el cierre de listas, no se hace ahora”.

Sobre las críticas a las políticas de ajuste, expresó: “Va a haber una discusión, lo que algunos dicen la crueldad del gobierno de Javier Milei, y del otro lado, Milei va a contestar, bueno, pero miren que la crueldad la tenían ustedes más crueldad que tener inflación del 200% anual y 6 de cada 10 chicos pobres”.