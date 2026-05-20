El presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Ignacio Kovarsky, habló con Canal E y criticó la nueva disposición del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria para el sector apícola y reclamó menos burocracia para la producción.

Ignacio Kovarsky cuestionó la implementación obligatoria del Documento de Tránsito Electrónico (DTE) para apicultores desde agosto y aseguró que el sector ya cuenta con herramientas eficientes de trazabilidad. “Es una nueva disposición que el Senasa determinó, de cuál hay que hacer un DTE, es un documento de transporte”, explicó.

Cuál es el sistema con el que se maneja el sector actualmente

Sin embargo, remarcó que la actividad ya funciona con otro sistema reconocido internacionalmente. “La apicultura tiene un sistema propio que es el CITA, un sistema de trazabilidad apícola que es conocido, es usado y que va de la mano de un remito papel”.

Kovarsky destacó incluso el prestigio internacional de esa herramienta: “Cuando los apicultores argentinos lo cuentan al resto de los países, lo miran y lo elogian”. Para Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la medida suma complejidad operativa y desconoce la realidad del trabajo rural. “Es un sistema que viene a dar burocracia, que no entiende del día a día de los apicultores”, afirmó.

El sector logístico complica a los productores apícolas

Además, describió las dificultades logísticas que enfrenta el sector: “Los apicultores salen con los camiones a recoger, a hacer la cosecha y van de un lugar a otro, no siempre sabiendo bien a dónde van a ir”.

El entrevistado cuestionó que la medida no haya sido previamente consensuada con los productores. “Siempre está bueno que todas las medidas que implican un cambio para quienes están en el día a día de alguna producción, por lo menos una consulta, una mesa de diálogo”, sostuvo.

En ese sentido, reveló que desde CARBAP mantuvieron reuniones oficiales para intentar revisar la resolución: “Va a haber que seguir trabajando con la gente del SENASA y ver qué se puede rever”.