Ignacio Zuleta sobre los resultados de la elección porteña: “Es un cambio de camiseta del mismo espectro del centro-derecha”

Con el fin de desarrollar el panorama político tras las elecciones, con especial énfasis en la situación de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, este medio se comunicó con el analista político, Ignacio Zuleta.

Ignacio Zuleta señaló que, “la experiencia de la capital es una experiencia muy simultánea al distrito”, subrayando que la influencia de Javier Milei se limita al distrito, siendo casi “imperceptible en el resto del país”.

La percepción del electorado

Sobre el contexto político, sostuvo que el cambio de poder en la ciudad “no es un cambio de tendencia política de la ciudad, ni de un electorado que se trasladó de un partido al otro. Es un cambio de camiseta de la misma gente, del mismo espectro del centro-derecha”.

Por otro lado, Zuleta aseguró que Mauricio Macri promovió ese cambio al retirarse de la política: “Ha insistido desde los últimos años que se quiere retirar de la política”, lo cual dejaría a sus funcionarios sin liderazgo claro y facilitando que se alineen con Milei.

Baja concurrencia en las elecciones porteñas

En cuanto a los resultados en la ciudad de Buenos Aires, advirtió sobre la baja concurrencia electoral: “La representación real de Adorni, por ejemplo, es de 15%”. Asimismo, enfatizó que, “bajando en una tabla que se ha hecho anoche circulando, es imperceptible el 53% o no, se quedó el 47% en la casa”. Esta baja concurrencia le resta legitimidad al triunfo y revela la fragilidad del proyecto de Javier Milei en la ciudad.

En relación a la provincia de Buenos Aires, el analista político señaló que, “el problema lo tiene él no peronismo”. A su vez, destacó que el peronismo logró “una unidad muy fuerte” que lo convierte en una fuerza casi invencible. “Es imprevisible lo que pueden hacer”, resaltó sobre las perspectivas del oficialismo no peronista. Además, subrayó la influencia del economista José Luis Espert, a quien considera “un economista. No es político”.

Con respecto a la proyección de Leandro Santoro, enfatizó que, “las elecciones no son cuestión de candidatos. El candidato no decide una elección. Lo que decide la elección es el comportamiento de las familias políticas que históricamente votan siempre igual”. En otra instancia, consideró que el fenómeno Milei se debe a un voto oportunista: “El voto no cambia. Los candidatos no lo hacen cambiar”.