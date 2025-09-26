Indignación por el fin de las retenciones cero: “Esta medida fue pensando en el productor ni en la producción”

El presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta, pasó por Canal E y se refirió al impacto en productores grandes y pequeños ante el final abrupto de las retenciones cero que había anunciado el Gobierno, cuestionó la falta de previsibilidad y pidió que las políticas se piensen a largo plazo.

Heraldo Moyetta recordó cómo recibió el campo el anuncio: “Una medida coyuntural de cortísimo plazo, nos manifestamos en ese sentido cuando se planteó que podía ser por 30, 38 días y también fue claro que si se cumplía la meta de los 7.000 millones se terminaba la medida, bueno, nadie imaginó que iba a ocurrir en 48, 72 horas”.

La mala percepción sobre el lire comercio

Asimismo, cuestionó el discurso oficial: “Escuchaba que decías las declaraciones de paso, que ahora los exportadores tienen que ir a buscar los granos para cumplir con este compromiso y si los productores no les gusta el precio que no venda, me parece que está claro, pero si fuera un libre mercado realmente como lo plantean, no debería haber retenciones y que los mercados realmente se comportaran como se tienen que comportar”.

En esa línea, Moyetta aclaró que el objetivo no fue productivo: “Está claro que estas medidas no han sido pensando en el productor ni en la producción, han sido pensadas en una situación que el país necesitaba”.

El agro sigue exigiendo previsibilidad

También se refirió al principal reclamo del sector: “El productor necesita previsibilidad, o sea, podemos hablar varios días de esto, podemos preguntarle a los exportadores o al Gobierno si los productores están enojados, claro que sí, porque entendemos que necesitamos previsibilidad, un plan productivo, reglas claras, lo que venimos reclamando hace muchísimos años y parece que nos encontramos con más de lo mismo”.

El presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto advirtió que las medidas de corto plazo no funcionan en actividades de largo ciclo: “Hoy me preguntaban sobre, bueno, pero la ganadería se la dejaron por 30 días con retenciones cero, cuesta tres años hacer un aviso para exportación y tenemos una medida que dura 30 días, imposible planificar de esta manera”.

Sobre la extensión de retenciones cero en la ganadería, comentó: “Tomar beneficios por 30 días realmente es una falta de respeto hacia el productor”. A su vez, explicó las limitaciones: “Hay productores que van a poder colocar porque justo en este momento pueden tener su hacienda terminada, pero otros están entrando en el ciclo, o sea, es una cuestión dinámica y permanente”.