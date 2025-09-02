Innovaciones en el sector algodonero con objetivos a 2030: “Van a permitir un crecimiento del 65%”

La reciente aprobación del primer evento biotecnológico desarrollado en Argentina para el algodón marca un nuevo comienzo en la historia de este cultivo. En este contexto, este medio se comunicó con el presidente de la semillera Gensus, Pablo Vaquero, quien dialogó sobre este hito, la cooperación con el INTA, las perspectivas productivas y los desafíos estructurales que enfrenta la cadena algodonera.

“Argentina ya contaba con algodones con tecnología transgénica desde hace más de 20 años y lo que venimos a anunciar es un nuevo evento transgénico después de 20 años”, señaló Pablo Vaquero. Luego, manifestó que este avance incluye “resistencia a herbicidas, a insectos lepidópteros e introdujimos un nuevo evento que da resistencia a los herbicidas de la familia de los quimicosinatos”.

La importancia de la colaboración del INTA

Asimismo, resaltó la importancia del trabajo conjunto con el INTA: “La colaboración con el INTA es clave en poder tener nuevas tecnologías de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas del productor argentino”. Y añadió: “El INTA siempre ha sido la mejor herramienta con la cual poder llevar adelante las soluciones que nosotros hemos tenido”.

Respecto a la política oficial, Vaquero sostuvo: “Todo lo que tiene que ver con la infraestructura del INTA a nivel nacional no es algo donde nosotros podamos opinar, pero sí podemos opinar sobre lo que hacemos con el INTA a nivel local, y en ese sentido seguimos trabajando muy fuertemente”.

La innovación en el sector algodonero tendría como objetivo el año 2030

Por otro lado, planteó una hoja de ruta: “Lo que planteamos es un objetivo al 2030 que comienza con el lanzamiento de tres tecnologías muy importantes y después sigue con otras cinco más”. Entre ellas, destacó: “Un evento por mutagénesis desarrollado por INTA Sáenz Peña, el primero en el mundo con resistencia a imidazolinonas”.

Según el entrevistado, estas innovaciones “van a permitir un crecimiento del 65% en la producción de kilos de fibra, duplicar la producción de toneladas de fibra de algodón y expandir el área algodonera”.

Actualmente, explicó, “toda la producción que se logra permite abastecer al mercado interno y deja margen para las exportaciones”. A su vez, comentó que el área algodonera se concentra en Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Catamarca, San Luis y el norte de Córdoba, con un gran potencial de expansión.