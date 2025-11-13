Inversión agrícola: “Esta medida de facilitar la importación de maquinaria usada es una gran ventaja para la pequeña empresa”

En el marco de la Semana de la Industria y con el debate abierto sobre el futuro del decreto 273/2025, que facilita la importación de maquinaria usada, este medio se comunicó con Carlos Scarnichia, presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) Regional Misiones, quien explicó por qué el sector rechaza cualquier intento de derogarlo. “Esta medida de facilitar la importación de maquinaria usada es una gran ventaja para la pequeña empresa”, aseguró.

Carlos Scarnichia señaló que, “vemos una desactualización tecnológica muy grande entre los pequeños y los grandes”, y que el acceso a maquinaria usada no compite con la nueva, sino que “es una puerta de entrada a la tecnología para los pequeños productores y hoy esa oferta es muy baja en Argentina”.

Disparidad de precios en la maquinaria agrícola

Asimismo, recordó que, en otros países, la dinámica es muy distinta: “En países como Estados Unidos o países desarrollados, la oferta de maquinaria usada es mucho más alta y los precios, en relación con el nuevo, tienen mucha más diferencia”. En ese sentido, advirtió que, “en Argentina la maquinaria es muy cara con respecto a otros países”, y que “hay una demanda importante y una oferta muy baja”.

Scarnichia rechazó las críticas que recibió el decreto. “No veo mucho el por qué uno debería prohibir esa posibilidad. Entiendo que puede haber sectores que tengan miedo respecto a la competencia con la maquinaria nueva, pero la realidad es que no compite porque son dos mercados distintos”, explicó.

La necesidad de viabilidad para los productores

Según desarrolló, “la maquinaria usada puede servir para alguien que necesita una determinada actualización tecnológica y que no la va a usar al 100% de su capacidad como una empresa grande”. En esos casos, “el plazo de amortización se hace mucho más largo si necesita comprar una maquinaria nueva, lo que puede hacer imposible la inversión. El usado le permite que en su plazo de amortización sea viable el proyecto”.

El entrevistado también aclaró que, “la maquinaria usada se podía importar antes, no estaba 100% prohibido, pero bajo determinadas condiciones que la hacían muy engorrosa”. Por eso, “lo que se busca es facilitar que haya más disponibilidad y a mejor precio”.

Sobre el impacto que tendría volver al sistema anterior, comentó: “El procedimiento es tan engorroso que lo que hace es que el pequeño no tenga la posibilidad de acceder directamente a una maquinaria usada”. Sobre la misma línea, agregó que, “terminan siendo intermediarios los que hacen el negocio, y eso encarece todo. Lo que hace la simplificación del sistema es que el negocio sea el de tener gente, poder crecer y después acceder al nuevo”.