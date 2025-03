Invertir en franquicias: cuáles son las opciones y estrategias para diversificar

El sistema de franquicias presenta múltiples caminos para quienes buscan invertir, más allá de la tradicional compra de un único local.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Sebastián Valsecchi, socio de "Franquicias que Crecen", quien explicó que uno de los modelos más conocidos es el de franquiciado unitario, en el que se compra un local y se opera bajo una marca. Sin embargo, existen otras alternativas para quienes desean diversificar su inversión.

Una de ellas es la master franquicia, un formato en el que se otorga un territorio más grande, permitiendo al inversor sub-franquiciar en esa zona. Valsecchi lo definió como "una especie de dueño de la marca dentro de ese territorio, ganando ingresos de los locales que estén dentro de él". Este modelo es común entre las multinacionales que buscan expandirse, como McDonald’s o Starbucks, que operan en diferentes países mediante master franquicias.

Modelos adicionales: multifranquiciado y franquicia múltiple

El multifranquiciado es otra opción interesante para quienes desean gestionar varios locales de una misma marca. "Con un multifranquiciado, puedes compartir empleados y centralizar operaciones, lo que optimiza recursos", explicó. Este modelo se da cuando un inversor opera múltiples franquicias dentro de un territorio determinado, maximizando la eficiencia operativa.

Por otro lado, el franquiciado múltiple permite abrir más de un local en diferentes zonas geográficas, siempre bajo la misma marca. El entrevistado señaló que "es una excelente opción para quienes desean ampliar su presencia en el mercado sin necesidad de operar todos los locales personalmente".

La cláusula de no competencia en las franquicias

Una de las preguntas frecuentes entre los inversores es si es posible operar franquicias de negocios similares. Según Valsecchi, los contratos de franquicia incluyen una cláusula de no competencia, que evita que el franquiciado gestione negocios con características similares en la misma zona. "Es común que alguien tenga una franquicia de pinturerías y luego se asocie con una franquicia de reparación de humedad", explicó el experto, agregando que "si las franquicias no compiten directamente, no hay problema".

El modelo de franquicia corner

El concepto de franquicia corner es una modalidad menos conocida, pero cada vez más popular, especialmente en el sector textil. El entrevistado la describió como "un espacio dentro de un local, donde se coloca una marca exclusiva sin tener que montar un local completo". Esta modalidad se utiliza en tiendas multimarca, donde una parte del local está dedicada a una franquicia específica.

Este modelo también se aplica en otros sectores, pero es especialmente frecuente en el mundo de la moda. El especialista aclaró que, aunque se denomina "corner", no es necesario que las franquicias sean competidoras. "Cada marca tiene su espacio y no debería haber competencia directa", explicó.

Diferentes formas de operar la franquicia corner

Dependiendo de la marca, el acuerdo de franquicia corner puede ser muy flexible. "En el mundo de la moda, es común que el franquiciado compre los productos, los venda y se quede con el beneficio. Sin embargo, algunas marcas prefieren modelos en los que no se retorne el stock no vendido", detalló Valsecchi. La clave está en la propuesta de valor de cada marca, lo que determina las condiciones específicas del acuerdo.

Inversión externa en franquicias innovadoras

En cuanto a los inversores externos que desean apostar por ideas innovadoras sin entrar directamente en una franquicia, el entrevistado destacó que este tipo de inversión es una opción que también está tomando fuerza.

Para finalizar, Valsecchi agregó: "Existen proyectos que buscan inversores sin necesidad de involucrarse en el modelo tradicional de franquicias".