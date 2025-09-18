Irregularidades en la conferencia de Manuel Adorni: “El Gobierno había pensado en hacer un anuncio y finalmente quedó trunco”

El periodista, Alejandro Gomel, en comunicación con Canal E, analizó la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni y el clima político en la previa electoral. También explicó las demoras, los anuncios caídos y el hermetismo oficial frente a la crisis económica y financiera.

Alejandro Gomel explicó el trasfondo del atraso en el comienzo de la conferencia de Manuel Adorni: “Lo que pudimos saber ahora en el último minuto es que todo este retraso vino porque había pensado el Gobierno en hacer un anuncio a las diez de la mañana y finalmente quedó trunco. No llegaron a hacer ese anuncio, ahí se explica el retraso”.

Sorpresas en la conferencia de prensa de Manuel Adorni

Luego, manifestó que en la sala de prensa, el clima fue de sorpresa: “Raro que llamen a una conferencia a las diez de la mañana, generalmente son más cerca del mediodía. Luego la demora, ahí todos los periodistas de la sala, en la sala de prensa, sentaditos 50 minutos esperando al vocero para que una conferencia más bien rutinaria, donde se quejó básicamente de lo que había pasado a hacer en el Congreso”.

Gomel planteó que el vocero permitió solo un par de preguntas y evitó hablar de los temas más sensibles: “Lo que no terminó de responder era acerca de las reservas del Banco Central y qué iba a hacer efectivamente con los vencimientos. Esa pregunta la pasó de largo”.

El vocero presidencial no buscó responder preguntas referidas a lo económico

A su vez, insistió en que no hubo respuestas claras: “Se le preguntó tangencialmente y no la contestó, la pasó de largo, solo dijo que efectivamente el Banco Central puede afrontar el techo de la banda, pero no se explayó sobre qué va a pasar con los vencimientos, de dónde va a sacar el Gobierno los dólares”.

Mientras tanto, el periodista comentó que la agenda oficial se volcó hacia la campaña: “El Presidente, hoy más en clave política que económica, porque allí en Olivos se va a hacer una foto con los candidatos de la Libertad de Avanza en todo el país, de los 24 distritos”.

En este sentido, añadió que, “va a haber otra vez reuniones de mesa política a la mañana y de mesa política bonaerense con los dirigentes bonaerenses por la tarde, y pensando ya, metiéndose en la campaña electoral. Mañana va a viajar a Córdoba a hacer campaña”.