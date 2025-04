Jacobs: “Argentina se está recuperando, pero el camino es largo y estructural”

La economía argentina muestra señales de recuperación, pero enfrenta desafíos históricos que solo podrán resolverse con reformas estructurales profundas.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Eduardo Jacobs, quien comentó que, “el camino es contra el déficit”. Según explicó el entrevistado, el descenso de la inflación es sostenido, aunque todavía vulnerable: “Podremos tener o no una baja respecto al mes anterior, pero se ve claramente que estamos en el sendero correcto”.

Jacobs destacó que la estabilidad cambiaria ayudó a frenar aumentos especulativos: “Muchos sectores salieron con listas de precios nuevas, pero se dieron cuenta que era insostenible y fueron para atrás”.

Proyecciones positivas, pero con cautela

“El Banco Mundial dijo que Argentina será el país de Latinoamérica que más crezca en 2025”, remarcó el economista, sumando que el FMI elevó la previsión de crecimiento al 5,5%. Sin embargo, aclaró que esto no significa que los problemas estén resueltos: “Nos estamos recuperando de una tragedia vivida en los últimos 10 años”.

Jacobs advirtió que los salarios siguen rezagados y el país continúa en un estado de pobreza estructural: “Estamos mal. Evidentemente estamos mal. Somos un país muy pobre, con salarios muy bajos”.

Reformas estructurales: el desafío político

Consultado sobre los pasos a seguir por el Gobierno, Jacobs fue enfático: “Ahora se giran los análisis hacia las reformas estructurales que no se hicieron en los últimos 40 años”. Mencionó que podrían debatirse avances en reforma previsional, laboral y tributaria, aunque aclaró: “El gobierno no tiene respaldo legislativo, y el Congreso no colabora, juega a destruir al que está en el poder”.

Recordó que ni siquiera se discutió una nueva ley de coparticipación, obligatoria desde la reforma constitucional de 1994: “Pensar que un gobierno sin mayoría pueda lograr reformas profundas es difícil”.

Salarios bajos y deterioro social

Jacobs remarcó que la baja inflación aún no logra mejorar la calidad de vida: “La baja de la inflación nos pone en el lugar que estamos: un país muy pobre con servicios públicos pésimos. En 1984 teníamos 4% de pobreza, hoy festejamos haber bajado al 40%”.

El economista fue contundente: “Hay un recorrido enorme por delante”. Para él, el crecimiento será necesario pero no suficiente sin un rediseño estructural del país.

Competencia externa y reacomodamiento de precios

El economista también analizó la reciente apertura de las importaciones, que está generando un reacomodamiento del mercado: “Las empresas están teniendo que salir a competir con el mercado internacional”.

El entrevistado dvirtió que sectores con alta rigidez sindical están quedando fuera del juego: “El caso de los neumáticos es muy claro. Hay gremios que no entran en razón respecto a la necesidad de ser competitivos”.

Según Jacobs, si no se resuelven los cuellos de botella del mercado laboral, la informalidad seguirá creciendo: “La gente quiere trabajar, pero si no puede hacerlo formalmente, lo hará por fuera del sistema”.