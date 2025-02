Jacobs, sobre el debate de ficha limpia: “Algo se debería hacer para renovar la calidad de nuestros legisladores”

En un contexto de tensiones dentro del oficialismo y disputas en la oposición, el análisis político de la situación en Argentina se ha intensificado. Hoy, sobre la discusión en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de "ficha limpia", Eduardo Jacobs, analista político y economista, expresó a través de Canal E su perspectiva sobre la renovación política, la situación del peronismo y las posibles alianzas electorales.

La necesidad de renovación en la política argentina

Sobre la posibilidad de una renovación total de la dirigencia política, Jacobs expresó que un cambio radical es complicado, pero “evidentemente algo se debería hacer para renovar las caras, renovar la calidad de nuestros legisladores”. Añadió que, aunque la renovación debe ser paulatina, es indispensable para alcanzar un “nivel superior de política”. Sin embargo, destacó que este proceso llevará tiempo.

El analista también señaló que las cámaras legislativas se están renovando gradualmente, y que no es posible esperar una transformación inmediata. Y explicó que el Senado sigue dominado por un “resabio de mayoría peronista” debido a elecciones pasadas, lo que afecta el funcionamiento del parlamento. Además, no dejó de mencionar que los parlamentos provinciales, especialmente el de la provincia de Buenos Aires, también enfrentan críticas por escándalos, pero “no parece permanecer esa sensación de escándalo en los medios”.

La controversia por el proyecto de ficha limpia

Sobre el tratamiento de la ley de "ficha limpia", Jacobs mostró dudas sobre la posibilidad de que se apruebe en Diputados. Aseguró que, aunque espera que se logre, el proyecto enfrenta grandes obstáculos en el Senado, ya que “el bloque Unión por la Patria no está a favor de eso”. Además, recordó la postura de algunos sectores que consideran que no se debe aplicar a los candidatos hasta que la Corte Suprema se expida sobre sus casos pendientes relacionados con la justicia por corrupción.

El peronismo y sus fracturas internas

Uno de los temas más candentes de la actualidad política es la fractura dentro del peronismo. El entrevistado ofreció una perspectiva clara al respecto, afirmando que el peronismo se encuentra en un proceso de replanteamiento de sus posiciones de poder de cara a las elecciones legislativas de mitad de año. “Toda esta discusión está pendiente de Cristina Fernández de Kirchner”, señaló, añadiendo que la expresidenta está teniendo dificultades para mantener su liderazgo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde también busca consolidar el poder de su hijo, Máximo Kirchner.

“Ella está tratando de mantener las dos cosas, y no lo está logrando”, explicó Jacobs. De acuerdo con su análisis, el peronismo ha sufrido varias derrotas y no ha logrado construir un mensaje viable para sus seguidores. En cuanto a Sergio Massa, comentó que este se mantiene expectante, pero no ha logrado concretar una propuesta sólida para el futuro.

Jacobs también observó que, si bien la fragmentación interna del peronismo es evidente, “no hay una ruptura clara”. Según el analista, lo que está ocurriendo es una lucha por las listas de candidatos, y aunque algunos gobernadores podrían distanciarse del gobierno nacional, este no será un proceso de ruptura definitiva. “Cada provincia va a tener un modelo distinto, pero no desde la ruptura”, dijo.

La relación entre Kicillof y Cristina Fernández

Un tema que también ha generado debate es la relación entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. En los últimos días, la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches de ambos políticos, lo que ha sido interpretado como una señal de la competencia entre ellos. Jacobs no descartó que exista una tensión entre los dos, pero explicó que ambos dependen de los votos y del poder territorial, lo que hace que no puedan separarse completamente. “Cristina dice, bueno, si los votos son míos, yo quiero más participación”, sostuvo el analista.

Respecto a la situación política de Kicillof, señaló que su gestión en la provincia de Buenos Aires ha sido difícil, marcada por la falta de presupuesto y recursos. A pesar de las presiones internas de figuras como el Cuervo Larroque, Jacobs considera que no es probable que Kicillof se separe de Cristina, ya que “si no arreglan la provincia de Buenos Aires, sería una debacle para ambos”.

Posibilidad de alianzas entre el PRO y La Libertad Avanza

Finalmente, Jacobs fue consultado sobre la posibilidad de un acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza. En su respuesta, destacó que ya se han dado pasos en esa dirección, como el planteamiento de Horacio Rodríguez Larreta sobre la eliminación de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. “Ese fue un paso concreto que marcó el terreno”, explicó, sugiriendo que el PRO y La Libertad Avanza están posicionándose para futuras alianzas.

El analista también destacó la importancia de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. “El 40% del territorio tiene una incidencia brutal en la política argentina”, indicó, augurando que es probable que los principales referentes del PRO y de La Libertad Avanza trabajen juntos para lograr victorias en las intendencias. Sin embargo, dejó claro que no necesariamente habrá una unión formal, pero sí una colaboración estratégica para la contienda electoral.