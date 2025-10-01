Javier Prida: “Argentina puede terminar el año como el país que más huevo consume en el mundo”

En diálogo con Canal E, Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), analizó el crecimiento sostenido del consumo de huevo en Argentina y el nuevo perfil del consumidor.

El huevo: de acompañante a protagonista en la dieta argentina

“El huevo ya dejó de ser un alimento en algún plato de comida y pasó a ser un principal”, aseguró Prida, quien explicó que este alimento ganó protagonismo por su perfil saludable, económico y sustentable. Según los datos relevados por la CAPIA, el segmento entre 16 y 45 años es hoy el mayor consumidor, impulsado por una vida activa y un interés creciente en alimentos nutritivos y fáciles de preparar.

“Hoy te hacés un omelette en tres minutos, tenés una comida sana, con todas las vitaminas menos la C, a muy bajo costo”, destacó. El huevo se ha convertido en el aliado ideal de quienes buscan productos “buenos, bonitos y baratos”, dijo Prida, y celebró que “los jóvenes ya consumen más de un huevo y medio por día”.

Además, se han derribado mitos: “Se ha podido desmitificar todas esas injusticias que se decían del huevo. Más lo analizan, más propiedades le encuentran”, señaló, destacando su bajo impacto ambiental y alto valor nutricional.

Récord de consumo y producción nacional

El consumo interno alcanzó niveles históricos. “Estamos a nivel récord y Argentina puede terminar este año como el país mayor consumidor de huevo per cápita del mundo”, reveló el titular de CAPIA. A nivel local, muchas familias ya demandan dos maples (60 huevos) por semana, impulsadas por hábitos saludables y el crecimiento de la actividad física, sobre todo en adolescentes y jóvenes adultos.

“Los chicos que hacen actividad física pueden comer 3 o 4 huevos por día sin problema, lo dicen la mayoría de los nutricionistas”, explicó. Como ejemplo, mencionó al nadador olímpico Michael Phelps, quien consumía hasta 24 huevos diarios durante su entrenamiento profesional.

El consumo per cápita ha crecido tanto que el 98% de la producción nacional se queda en el mercado interno, y apenas un 2% se destina a exportación. Este fenómeno se sostiene pese a la inflación y las dificultades económicas, lo que evidencia el valor accesible del huevo frente a otras proteínas.

“Muchas familias nos dicen que se quedan sin huevos durante la semana. Por eso estamos trabajando en formatos de mayor volumen para satisfacer la demanda”, adelantó Prida.

Finalmente, remarcó el rol del sector productivo: “Tenemos la responsabilidad como productores de llevar todos los días un producto sano, noble y completo a la mesa de los argentinos”.

