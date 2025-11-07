Jorge Borgognoni: “Si este modelo se replica a nivel federal, podrían aparecer muchos Mandami dentro del Partido Demócrata”

En diálogo con Canal E, el analista internacional, Jorge Borgognoni, analizó la victoria del joven socialista Mandami como alcalde de Nueva York y su significado para el Partido Demócrata y la administración de Donald Trump.

Un alcalde que rompe moldes y desafía al trumpismo

El experto consideró que la llegada de Mandani al poder “no es una noticia menor”. “Ser el alcalde de Nueva York no pasa en segundo plano, porque además implica una sorpresa importante por su perfil religioso y su propuesta radical”, explicó Borgognoni.

El analista destacó que el nuevo mandatario presentó una plataforma con promesas de corte latinoamericano, entre las que mencionó el transporte público gratuito, menores impuestos y una distribución más equitativa de la renta. “Son reformas estructurales muy fuertes que incluso dentro del Partido Demócrata tienen un peso significativo”, señaló.

Para Borgognoni, Mandami encarna una alternativa progresista que desafía los valores del trumpismo, tanto en lo ideológico como en lo simbólico. “Es el anti-Trump. Lo desafía plenamente, hasta en lo más íntimo en términos ideológicos”, afirmó.

Además, destacó que su figura revitaliza al Partido Demócrata, ofreciendo una nueva forma de liderazgo más cercana y participativa. “Los demócratas empiezan a observar en Mandani una nueva manera de liderar, que rompe los moldes del señorío clásico de sus representantes”, expresó.

Un liderazgo inclusivo y una campaña territorial sin precedentes

Borgognoni subrayó el valor simbólico de un alcalde musulmán e hijo de inmigrantes en una ciudad diversa como Nueva York. “Mandani logró anular la cuestión religiosa y decir: ser hindú, ser musulmán o ser cristiano no pasa nada. Este es un Nueva York para todos”, sostuvo.

El especialista remarcó que la relación de Mandami con la comunidad latina marca un punto de inflexión en la política neoyorquina: “Para los latinos es una apertura enorme, sienten un paraguas y una contención que antes no existían”. Según explicó, su discurso empático y su capacidad de diálogo lo posicionan como un referente de cercanía: “Habla de igual a igual, rompe con el modelo de ‘yo o nada’ que dominaba la escena política”.

Sobre su estilo de campaña, Borgognoni destacó su estrategia territorial: “Hizo una campaña cara a cara, de voluntarios, donde explicó personalmente sus propuestas sin depender de las redes sociales”.

El analista consideró que esta metodología podría marcar un renovado paradigma dentro del Partido Demócrata: “Si este modelo se replica a nivel federal, podrían aparecer muchos Mandani o una renovación profunda dentro del partido”, pronosticó.

Finalmente, Borgognoni subrayó la relevancia simbólica del resultado electoral: “Más allá de su religión, Mandani se consolidó como un líder formado, políglota y cercano al ciudadano común, lo que refuerza su legitimidad”, concluyó.

