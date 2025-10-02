Jorge Carrera: “Si el resultado electoral es bueno, todos sabemos que va a haber una devaluación muy organizada”

El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, en contacto con Canal E, se refirió a las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien primero habló de un respaldo “con todo lo que sea necesario” a la Argentina, pero luego aclaró que solo se trataría de una línea de swap.

Sobre la primera reacción a lo anunciado por Scott Bessent, Jorge Carrera sostuvo que, “la idea era prometer mucho, en un país normal, la contundencia de las promesas que se hicieron, líneas de crédito, usar todo lo que sea necesario del fondo de estabilidad, que es un fondo grande”.

El apoyo de Estados Unidos se redujo a una línea de swap

Sin embargo, advirtió: “Hoy parece haberse reducido a una línea de swap, yo la tomaría como un mensaje muy lindo, que te ayuda a que vos lo cuentes en las reservas brutas, pero si eso es todo lo que nos van a dar, me parece que por eso el mercado lo está re estudiando”.

Carrera explicó la mecánica: “Vos le das un activo, que en el caso de los chinos nosotros le ponemos pesos en la cuenta de ellos, ellos nos ponen yuanes y después lo podés convertir en dólares. En el caso de Estados Unidos no pondrán dólares”.

Antecedentes en Argentina con los swap

Y agregó: “Las líneas de swap en general son una especie de jarrones chinos, cosas lindas que vos tenés en la vitrina, pero que cuidás de que nadie toque. Logramos usar 5.000 millones teniendo que hacer pedidos extraordinarios, no pudimos usar 5.000 millones adicionales en el 2023, esa es la realidad”.

Para el entrevistado, nada reemplaza a la acumulación genuina: “No hay nada que sustituya el hecho de acumular reservas, tener la tuya propia y genuinamente tuya, como estaba en el acuerdo con el Fondo”. Sobre la misma línea, criticó al Gobierno: “Vos no podés salir a jugar un partido sin el arquero, y esta gente salió a jugar un partido sin el arquero, y entonces es las consecuencias que estamos viendo”.

Sobre el futuro, afirmó: “Si el resultado es bueno, todos sabemos que va a haber una devaluación muy organizada, muy controlada, bien y capaz que sin necesidad de ayuda del Tesoro. Si el resultado es malo, va a haber una devaluación igual, un poco más descontrolada y tampoco sin ayuda del Tesoro”.