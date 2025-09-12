Saráchaga: “Todo el mundo puso la lupa en el discurso de Milei y nadie siquiera comentó el de Kicillof”

El analista de discursos políticos, José María Rodríguez Saráchaga, en contacto con Canal E, evaluó el impacto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y criticó la falta de preparación en los mensajes de los candidatos.

José María Saráchaga subrayó un hecho llamativo: “Sé que pasó algo muy raro, porque generalmente cuando alguien gana, el discurso que sobresale es el que gana. Y acá el único discurso que se escuchó es el del que perdió”. También remarcó que, “todo el mundo puso la lupa en el discurso de Milei y nadie siquiera comentó, pero en serio, ni siquiera comentaron el discurso de Kicillof”.

Críticas al discurso de Axel Kicillof

Asimismo, calificó ese mensaje como “paupérrimo, fue liviano, fue pobre, todo lo que vos quieras, pero fue el discurso del ganador y fíjate que no generó, voy a ser malo, pero no generó ni insultos, no generó nada”. Sobre la misma línea, criticó la falta de previsión: “El discurso de victoria lo tenés armado, pero el borrado del discurso derrota lo tenés. Si no, dedicate a otra cosa”.

Por otro lado, Saráchaga recordó su experiencia como asesor: “Es el momento de mayor lucimiento que tenés en todo el año, no podés no prepararlo. Porque durante todo el año vas a decir determinada cantidad de cosas y te van a escuchar determinada cantidad de personas. Cuando es el discurso de apertura de sesiones, cuando es el discurso de que ganaste la elección, es el momento donde tenés todos los reflectores apuntándote. Si desperdiciás esa oportunidad, sos un salame”.

La sorpresa del resultado

A su vez, señaló que, “el resultado sorprendió básicamente porque perdió la elección el Gobierno Nacional”. Explicó que la provincia repitió un escenario anterior: “La elección del gobierno provincial repitió el resultado bastante pobre de hace dos años. Otra vez, con la misma cantidad de votos, supera el 40% porque la gente que fue a votar fue menos. Pero cantidad de votos no superó la cantidad de votos. Son los mismos que van, viste el famoso chiste de los testigos de Jehová… son los mismos cuatro millones de votos que van todas las elecciones que no te falta uno. Si se enferma lo llevan en terapia intensiva”.

En contraste, el entrevistado afirmó: “El que perdió cantidad de votos es la suma de bromas de La Libertad Avanza, que en la elección provincial no se vio y hay que ver qué pasa en una elección que hace 20 días estaba ganada y no tenía rival. Pero ahora, la elección de octubre sí se transforma en la madre de todas las batallas”.