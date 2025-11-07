José María Segura: “Las exportaciones argentinas están estancadas en los mismos valores que en 2011”

En diálogo con Canal E, el economista, José María Segura, jefe de PwC Argentina, analizó la evolución del sector exportador, los desafíos macroeconómicos y el rol de China y Estados Unidos en la estrategia comercial del país.

Exportaciones estancadas y un escenario de alta volatilidad

El especialista explicó que el país atraviesa más de una década sin crecimiento real en sus exportaciones. “Cuando uno ve los últimos 15 años, las exportaciones tuvieron una alta variación y volatilidad, pero en la tasa compuesta de crecimiento están estancadas, básicamente en los mismos valores que en 2011”, afirmó.

Segura detalló que la caída de las exportaciones comenzó con las restricciones cambiarias de 2011, se recuperó parcialmente durante la liberalización de 2015-2016, volvió a crecer tras la devaluación de 2017-2018 y cayó nuevamente en los últimos años de pandemia y apreciación cambiaria.

En cuanto al desempeño sectorial, señaló que “hubo un fuerte crecimiento del sector de carne bovina impulsado por la apertura con China”, además de avances en petróleo no convencional y servicios basados en conocimiento, que hoy son el tercer bloque exportador del país.

También destacó el papel emergente de la minería y el litio: “En la medida en que las inversiones comiencen a madurar, la minería —y en particular el litio— va a tener un creciente desarrollo”, anticipó.

La salida del cepo y el impacto de la geopolítica

Consultado sobre el levantamiento de las restricciones cambiarias, Segura fue cauto: “La liberalización de los stocks va a seguir determinados pasos en la medida en que se consolide la estabilidad macroeconómica y las reservas del Banco Central”.

Respecto al sector ganadero, subrayó la necesidad de previsibilidad para atraer inversión. “Es fundamental tener estabilidad de precios relativos durante un largo periodo de tiempo que permita la inversión y la recomposición de cabezas”, sostuvo. Además, consideró que el Estado debe jugar un rol activo en la apertura de mercados internacionales, como lo hizo con los protocolos de exportación a China.

En el plano geopolítico, Segura advirtió que Argentina debe actuar con pragmatismo: “El contexto global es particular y Argentina debería tomar una posición que la beneficie”. Si bien reconoció vínculos preferenciales con Estados Unidos, aclaró que “las limitaciones con China están dadas por sectores estratégicos más vinculados a lo militar, no a lo comercial”.

Asimismo, amplió el mapa de oportunidades hacia otros países asiáticos: “Vietnam ha sido un fuerte demandante de productos como maíz y la India es un mercado al que Argentina aún puede acceder con gran potencial”.

Finalmente, el economista remarcó que la política exterior debe buscar equilibrio entre sus principales socios. “Hay decisiones de alineamiento geopolítico que impactan en lo económico, pero no vemos restricciones comerciales significativas; el flujo entre Estados Unidos y China sigue siendo muy alto”, concluyó.

