Juan Manuel Truffa: “El gobierno tiene que mostrar reservas compradas contra emisión de pesos”

El pago de más de 4.200 millones de dólares que Argentina debe afrontar este viernes mantiene en alerta a los mercados financieros. Según explicó Juan Manuel Truffa, en diálogo con Canal E, diciembre no aportó las divisas esperadas y eso obligó al Gobierno a intensificar su intervención cambiaria. “El mes de diciembre no entregó las divisas que todo el mundo esperaba con la liquidación de la cosecha de trigo”, afirmó.

En ese contexto, el economista detalló que el Ejecutivo interviene en varios frentes. “El gobierno continúa haciendo una intervención tanto en el mercado de contado de dólares como en Dollar Link y en Futuros”, explicó, con el objetivo de contener la cotización. Esa estrategia dejó un escenario ajustado: “Terminó el año con 1.970 millones en cuenta frente a los 4.200 que tiene que pagar”, señaló.

Intervención cambiaria y tensión con las reservas

Ante ese faltante, Truffa sostuvo que aún quedan alternativas financieras. “Todo indica que, por las fechas en las que estamos, va a tener que utilizar quizás el swap, que es lo último que se utilice”, evaluó, al considerar poco probable que el repo esté listo a tiempo.

La intervención cambiaria, sin embargo, genera tensiones con el objetivo de acumular reservas, una meta clave del acuerdo con el FMI. “Están comprando poco y vendiendo por pantalla para controlar la cotización”, describió, y agregó que también “están entregando cobertura interviniendo en Futuros y en Dollar Link”. Para el economista, detrás de esa estrategia hay una prioridad clara: “El gobierno está sumamente comprometido con la inflación”.

No obstante, advirtió que la combinación de controles e intervención no es la ideal. “No está bueno porque no parece estar cumpliendo los dos objetivos: intervenir y al mismo tiempo incrementar reservas”, sostuvo, marcando uno de los principales cuestionamientos del mercado.

Expectativas para 2026 y el reclamo del mercado

De cara a 2026, Truffa consideró que el Gobierno tiene margen para mejorar su estrategia si cumple con lo anunciado. “El mercado tomó positivamente el anuncio de implementar un programa de compra sistemática”, afirmó, en referencia a la compra del 5% del volumen operado neto.

Para el economista, la clave es que las reservas sean genuinas. “El gobierno tiene que mostrar reservas compradas contra emisión de pesos”, explicó, y aclaró que eso solo es viable si existe una mayor demanda de dinero. En cuanto a la inflación, llamó a una mirada de largo plazo. “Las desinflaciones no son lineales”, señaló, y concluyó que “si el sesgo de largo plazo sigue siendo descendente, no hay que sobrerreaccionar a los vaivenes mensuales”.

