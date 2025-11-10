El economista y director de la consultora Outlier, Juan Manuel Truffa, en comunicación con Canal E, analizó el contexto financiero actual, marcado por la compresión del riesgo país, la estabilidad cambiaria y las expectativas de ingreso de divisas hacia fin de año.

Según Juan Manuel Truffa, “todo lo que es curva hard dollar viene mostrando desde temprano una buena recepción a lo que trascendió durante el fin de semana”, pese a la desmentida oficial sobre cambios en las bandas cambiarias. A eso se suma “un contexto internacional positivo, con buenas noticias desde Estados Unidos respecto a su shutdown, que podría estar solucionándose en el corto plazo”.

Las medidas a tomar por el Banco Central

Sobre una posible baja de los encajes, señaló que, “más allá de que los baje, quizás lo que debe hacer es acomodar el tema del cumplimiento”. También recordó que el Banco Central hizo una reducción “muy pequeña de los encajes, pero en realidad no cambió la forma de integración, con lo cual, el efecto fue bastante marginal”.

Truffa detalló que, “si el Central retrotrae la forma en la cual se podían imputar los encajes a partir de los promedios, eso quizás ayude mucho más a la gestión de la liquidez y a la descompresión en las tasas”, destacando la reciente compresión en la curva de tasa fija.

Tranquilidad en el dólar

Asimismo, sostuvo que, “tenés un dólar tranquilo, con baja volatilidad, pero dentro de un rango del 5% de la banda”. Si bien reconoció que el nivel “es un poco más alto de lo que dejaría a todo el mundo conforme”, consideró que noviembre podría ser “un mes relativamente tranquilo en términos de precios”.

No obstante, el economista advirtió que, “hay algunas emisiones por delante que seguramente se van a cerrar dentro de noviembre, lo que traerá oferta pero también demanda de dólares”. En ese sentido, aclaró que, “muchas veces la oferta de dólares genera también su propia demanda”.

A su vez, explicó que, “cada vez que se utilizaron los instrumentos de baja de DEX para fomentar la oferta, no terminó bajando de manera sensible el tipo de cambio”. Luego, manifestó que, “evidentemente no juega solamente la oferta, también juega la demanda”.