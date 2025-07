Juan Napoli, presidente del Banco de Valores, conversó con Canal E y analizó la evolución del dólar, las tasas, la política monetaria y el contexto político de cara a las elecciones.

Ante la suba del tipo de cambio, Juan Napoli comentó: “A mí no me preocupa para nada, no tengo esa preocupación, a mí me preocupa más el riesgo país que el tipo de cambio”. Luego, manifestó que lo central es el equilibrio fiscal: “Lo más importante es mantener el superávit fiscal como está teniendo el Gobierno los últimos 17, los 18 meses, mientras tenga superávit no me importa”.

Liquidaciones pendientes

Sobre el impacto de la liquidación del agro, dijo: “Había pendientes cuatro mil y algo de millones de la liquidación por estas declaraciones que se informaron a fin de mes”. Pero reconoció que se suman otros factores: “Está el tema estacional y un poquito los ruidos que está habiendo, sobre todo en el contexto internacional o en la política local”.

En cuanto al futuro inmediato, Napoli anticipó: “Entrás en el periodo de agosto-octubre que siempre es complejo de lo cambiario, va a ser un momento de turbulencia, pero me parece que está muy bien armado el Gobierno y muy tranquilo también”.

El involucramiento del Banco Central en la demanda de dólares

Asimismo, analizó la baja de tasas en los bancos: “Se le suma ahora la baja de tasas de interés que están haciendo todos los bancos en la tasa pasiva”. Pero hizo foco en una medida específica del Banco Central: “Hasta hace poco, si comprabas más de 100.000 dólares, tenías que informar con 48 horas de anticipación y te tenía que autorizar el Central, esa norma se derogó”. Sobre la misma línea, planteó: “El Central salió a estimular la demanda de dólares”.

Sobre el desarme de las LEFI, el entrevistado minimizó los riesgos: “Pesos en el mercado no van a quedar. Si hay ese desarme se van a absorber desde otro lugar”. Y destacó dos temas claves de la semana: “El dato de inflación de hoy y la jueza Prezca sobre el tema YPF son muy importantes. Una que hace a lo que venimos hablando y la otra que hace a la seguridad jurídica”.

A su vez, expresó su visión política y cómo incide en los mercados: “Estoy convencido, lo dije hace mucho tiempo, que le va a ir muy bien, no bien, al Gobierno”. Además, justificó: "Para el mercado financiero, es imperativo que a Milei le vaya bien en octubre".