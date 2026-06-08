Juan Venturino sobre las elecciones en Perú: "Quien gane va a tener a una buena parte del país divorciada”

El avance del escrutinio en Perú volvió a mostrar un escenario extremadamente ajustado entre las principales fuerzas políticas. Para el analista internacional, Juan Venturino, el resultado no solo representa un nuevo desafío para Keiko Fujimori, sino que evidencia una fractura estructural dentro de la sociedad peruana.

"Habla también de una idea de un país dividido profundamente", aseguró el especialista al analizar el desempeño de la líder del fujimorismo, quien nuevamente quedó envuelta en una elección definida por una diferencia mínima de votos.

Según Venturino, la disputa electoral refleja dos visiones claramente contrapuestas del país. "Hay como dos miradas bien divorciadas y que se han visto con absoluta claridad en estas elecciones", afirmó al referirse a la histórica tensión entre Lima y el interior peruano.

La polarización como fenómeno regional

Para el analista, el caso peruano no es una excepción. Por el contrario, forma parte de una tendencia que se repite en distintos países de la región y del mundo. "Mientras más polarizas, más negocio hay", sostuvo al describir cómo los sistemas políticos actuales parecen favorecer las posiciones más extremas en detrimento de los espacios moderados.

Venturino señaló que la lógica de confrontación entre izquierda y derecha también puede observarse en países como Argentina, Brasil y Chile. En ese sentido, advirtió que los gobiernos que llegan al poder por márgenes estrechos enfrentan una dificultad adicional para construir consensos. "Quien gane va a tener a una buena parte del país divorciada, por lo menos de los intereses y por lo menos de las propuestas", remarcó.

Respecto a Keiko Fujimori, consideró que su principal obstáculo sigue siendo el peso político y simbólico de su apellido. "El Fujimorismo en Perú para muchos peruanos es mala palabra", explicó al recordar los antecedentes judiciales y los escándalos de corrupción vinculados al expresidente Alberto Fujimori.

El auge de los discursos disruptivos

Consultado sobre el crecimiento de sectores de derecha en distintos procesos electorales, Venturino atribuyó el fenómeno a la necesidad de captar la atención de un electorado cada vez más desencantado con la política tradicional. "Hay un desencanto enorme en la política", afirmó, al tiempo que destacó que los candidatos disruptivos suelen encontrar una oportunidad en ese contexto.

Para el analista, la clave de las campañas actuales pasa por captar a los votantes que no se identifican de manera permanente con ninguna fuerza política. "Si no haces ruido y no decís algo políticamente incorrecto, ni siquiera te ponen atención", señaló.

En ese marco, mencionó fenómenos políticos recientes como los de Donald Trump y Javier Milei, a quienes definió como casos que lograron romper con las estructuras tradicionales gracias a discursos disruptivos y de fuerte impacto mediático.

Para Venturino, el desafío de las democracias actuales será encontrar mecanismos que reduzcan la polarización sin profundizar el alejamiento entre dirigentes y ciudadanos.