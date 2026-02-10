El ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, analizó para Canal E el reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y sostuvo que, si bien la ampliación de la cuota de exportación de carne es positiva para el sector ganadero, el entendimiento bilateral puede generar consecuencias negativas en la política exterior y productiva del país.

Julián Domínguez señaló que aún hay falta de información sobre el alcance del convenio y pidió un debate profundo sobre su impacto. “La verdad que se desconoce bastante, porque estábamos todos discutiendo el acuerdo con la Unión Europea”, afirmó.

El sector ganadero se ve ampliamente beneficiado

“La orden ejecutiva de ampliar a 80.000 toneladas más la venta de carne a este mercado es una buena noticia para la ganadería”, remarcó. Además, recordó que durante su gestión se impulsaron gestiones para ampliar ese cupo: “Hicimos todos los intentos en el Congreso americano, en la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, a través de UDA, la búsqueda de ampliar la cuota argentina a ese mercado”.

Domínguez explicó que se trata de un destino clave por su valor: “Es una cuota que se paga muy bien, es de los mercados que mejor paga la tonelada de carne argentina”. Sin embargo, cuestionó el modo en que se presentó el acuerdo y advirtió sobre sus posibles efectos estructurales. “Tenemos que definir si esto rompe el Mercosur y rompe la política exterior argentina durante 40 años”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que la estrategia histórica del país fue negociar en bloque. “Ningún país debía negociar unilateralmente, lo dijimos cuando lo planteó Paraguay, lo dijimos cuando lo planteó Uruguay”, afirmó.

Argentina se podría ver perjudicada en el resto de sus relaciones comerciales

Para el entrevistado, el acuerdo podría generar más perjuicios que beneficios: “No lo comparto porque creo que trae más perjuicio que beneficio a la Argentina, trae más consecuencias gravosas que posibilidades de oportunidad de crecimiento”. Y agregó: “Si rompe el Mercosur no es conveniente para los intereses económicos, industriales y productivos de nuestra economía”.

También cuestionó el alineamiento del gobierno argentino con Estados Unidos y pidió priorizar los intereses nacionales. “Los alineamientos de la política exterior deben obedecer a los intereses vitales de la Nación”, sostuvo.