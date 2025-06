Julián Domínguez apuntó contra Federico Sturzenegger por sus dichos sobre la función del INTA: “Es una estupidez lo que dice”

Con el fin de analizar la polémica por la reestructuración del INTA impulsada por el Gobierno, sobre todo con la iniciativa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, este medio se contactó con el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

Según explicó Julián Domínguez, el actual Consejo Directivo del INTA cuenta con “cuatro del Estado, cuatro de las entidades gremiales agropecuarias, dos de las universidades, uno de los grupos CREA”. La propuesta oficial busca quitar a los representantes de universidades y CREA, con lo que “le otorga, en una mayoría de ocho, cuatro al Consejo Directivo que van a permitir rápidamente avanzar en la venta de campos, que son centros de servicios experimentales”.

La consecuencias de las medidas que se planean ejecutar sobre el INTA

Asimismo, denunció que esto conllevaría también a “la reducción de personal de recursos, altamente capacitado a través de los años” y consideró que la medida “va a detener o que va a alterar la posibilidad de transferencia de conocimiento a los pequeños y medianos productores”.

Luego, Domínguez manifestó que la defensa del INTA se basa en una convicción: “El siglo XXI es el siglo del conocimiento, de la ciencia y el conocimiento. La fuerza del progreso de las naciones está dada por la evolución y el desarrollo del conocimiento”.

Las implicancias de la falta de investigaciones

Con respecto al vaciamiento de capacidades científicas, comentó: “Sin científicos, sin investigación, sin desarrollo, no hay proyecto de país posible y no hay patria posible, no hay quien se quiera un poco a sí mismo que expulse a los que investiga”.

El entrevistado también apuntó contra el éxodo de talentos argentinos: “Es un verdadero despropósito. El patrimonio común de los argentinos, que es la representación a través del Estado, cuando tiene científicos lo expulsa, una verdadera locura”.

A su vez, trazó una crítica estructural a los modelos económicos anteriores: “Ya lo vimos con Martínez de Hoz, lo vimos con Menem, lo vimos con Macri y lo vimos con Milei. Y esta receta nunca dio un resultado, son las recetas que generaron mucho más endeudamiento y atraso de la Argentina”.

Criticas hacia Federico Sturzenegger

Frente a las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien puso en duda la función del INTA, el ex ministro de Agricultura respondió: “Una estupidez lo que dice, sin conocimiento, propio de quien tiene una idea de la ciudad de Buenos Aires y Gran La Plata, quien no conoce la Argentina”.

Sobre la misma línea, cuestionó el modelo de gestión del Gobierno: “El problema es que el Gobierno se maneja con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial no tiene patria, tiene patrones, no siente, no tiene sangre”.