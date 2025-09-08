En diálogo con Canal E, Karina Rasic, directora de Make Businesses Flow, sostuvo que la figura del CFO fraccional se volvió clave para las pymes argentinas y extranjeras que enfrentan entornos económicos inestables.

La figura del CFO fraccional gana terreno

La planificación financiera dejó de ser un lujo exclusivo de las grandes compañías. Según Karina Rasic, “es fundamental incorporar un director financiero a tiempo parcial para poder ordenar las finanzas, hacer proyecciones y encauzar el negocio”, especialmente en economías tan inestables como la argentina.

Esta figura, conocida como CFO fraccional o director financiero part-time, permite a startups y pymes acceder a servicios de alta especialización sin incurrir en los elevados costos de contratación fija. “Es un servicio dedicado a empresas medianas, pequeñas y startups que no tienen los recursos para pagar un CFO en relación de dependencia”, explicó.

Además del ahorro en cargas sociales y estructura, el modelo es flexible: “Se puede manejar por proyecto, por trabajo puntual o por abono mensual”, detalló Rasic. En estos esquemas, el CFO externo participa directamente en la estrategia de la compañía: “Nuestro core es ayudar con la estrategia de la compañía desde la dirección misma”, señaló.

De la desorganización al crecimiento sostenible

Muchas veces, estas empresas llegan al servicio luego de crecer rápido y sin orden. “Son empresas que han crecido de manera rápida y se han desorganizado en el camino”, advirtió Rasic. La solución no es improvisar: “Requieren de una administración financiera más importante para reestablecer el curso”, sostuvo.

La tarea del CFO fraccional incluye trabajar en conjunto con contadores y administrativos para realizar proyecciones y preparar a las empresas frente a los vaivenes del mercado. “Les ayudamos a hacer proyecciones financieras para que tengan cobertura ante los cambios de la economía”, explicó.

Este tipo de servicios también crece en el exterior. Rasic reveló que están teniendo fuerte demanda en países como Estados Unidos: “Como ellos no están acostumbrados a esos cambios, nos están contratando más, sobre todo cuando venimos de Latinoamérica”, explicó, haciendo énfasis en la “experiencia en inestabilidad” que tienen los profesionales de la región.

Por último, Rasic aclaró que el modelo de contratación no suele incluir comisiones por éxito, salvo en casos puntuales: “Salvo que nos pidan ayuda con levantamiento de capital, como en las rondas de inversión para startups, ahí sí se puede aplicar un success fee”, comentó.

Para quienes quieran contactarse con su equipo, Rasic recordó: “Nos pueden encontrar en LinkedIn como Karina Rasic o en Instagram como Make Businesses Flow”. Y cerró con una recomendación simple pero poderosa: “Que se calmen, que piensen y hagan sus números”.



