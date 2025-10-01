El periodista, Alejandro Gomel, conversó con Canal E y se refirió a la campaña electoral de Javier Milei, la estrategia del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, los vínculos internacionales con Estados Unidos y la expectativa de un anuncio clave en Washington.

Alejandro Gomel describió la apuesta oficialista: “Se metió de lleno el Presidente en la campaña electoral pensando en el 26 de octubre y de remontar lo que para el Gobierno fue un mes de septiembre”.

Javier Milei asume la responsabilidad de la campaña electoral

En ese marco, detalló: “En las elecciones está esta idea de que Javier Milei sea la cara del oficialismo en todas las provincias, ya sea en la ciudad de Buenos Aires, junto con Patricia Bullrich, con Fargosi. Fargosi es el candidato a diputado de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, un hombre no tan conocido. En la provincia de Buenos Aires, ahí es donde hay un problema, porque incluso la misma Patricia Bullrich salió a decirle a Espert que tiene que dar explicaciones de lo que está pasando y de su vinculación con el narcotráfico”.

Gomel planteó que la estrategia es clara: “Va a haber un Presidente muy activo. Esta semana va a estar en Santa Fe, va a estar en Entre Ríos, posiblemente el sábado esté en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, en un acto también de La Libertad Avanza. Va a haber una serie de actos. El más importante va a ser el 6 de octubre en el Movistar Arena para el relanzamiento de la campaña”.

El objetivo del oficialismo para PBA

Asimismo, explicó que el Gobierno apunta a achicar la distancia: “Fueron muchos puntos, fueron 14 puntos de diferencia y sí, el cálculo electoral que hacen en el Gobierno es achicando la distancia en la provincia de Buenos Aires, haciendo una buena elección en ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias clave como Córdoba, Santa Fe o Mendoza”.

Sobre la misma línea, el periodista subrayó: “Ahí poder tener un buen resultado electoral. Hoy hablan de empate técnico, hoy las encuestas le están dando un empate con el peronismo a nivel nacional”. Respecto a Buenos Aires, aclaró: “Casi lo ven como difícil o imposible ganar en la provincia de Buenos Aires, pero sí achicar diferencias. Eso para el Gobierno es central”.

Sobre la visita de Javier Milei a Ushuaia, relató: “En Ushuaia lo recibieron con protestas, tuvo que recortar su caminata que iba a ser por el centro de la ciudad. Ellos dicen no importa, tenemos que ir igual, tenemos que estar en todos lados y que en todos los casos ellos queden como los violentos”.