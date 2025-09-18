La actualidad del sector cárnico: “El precio en el mostrador hoy se ubica un 15% por encima del año pasado”

Con el fin de analizar la evolución del precio de la carne vacuna, el impacto del consumo interno, las exportaciones y el escenario hacia fin de año, este medio se comunicó con el analista del IERAL, Tobías Lucero.

Tobías Lucero explicó que el punto de partida es clave para entender la coyuntura: “Para empezar a analizar todo el sector cárnico, nosotros en general nos gusta tomar como punto de partida el noviembre de 2023, que fue el mes previo al cambio de gobierno y donde comenzaron a haber todos estos cambios económicos que impactaron tanto luego en el precio de la carne”.

Los antecedentes en las variaciones de precio

Por otro lado, recordó lo ocurrido en 2024: “A partir de los aumentos del tipo de cambio en diciembre de 2023, luego se comenzó a dar como todo, lógicamente, un aumento en el precio de la carne que provocó una baja en el consumo. A partir de eso, el precio de la carne en 2024 se comenzó a rezagar mucho respecto del nivel general de precios”.

En 2025, Lucero mencionó que el escenario cambió. “El precio de la carne al mostrador se ubica un 15% por encima de los niveles de 2024 y un 10% por encima del promedio de los últimos cinco años”, sostuvo.

No se esperan fuertes subas en el precio de la carne para fin de año

Asimismo, destacó que la situación actual podría evitar subas desmedidas a fin de año: “Sobre el final del año, siempre tenemos que el precio de la carne suele subir, pero este año hay algunas cuestiones que lo pueden llegar a hacer diferente”.

Por el lado de la oferta, el entrevistado detalló: “Se ha faenado un poquito más que el año pasado, 0,5%, y la producción aumentó cerca de un 2,3%. Los envíos del mercado externo cayeron un 15% respecto del año pasado, aunque aumentaron en valor un 18%. Va a haber una mayor cantidad de carne volcada al mercado interno, lo que puede hacer que los precios sufran un poco de presión a la baja”.

Del lado de la demanda, aclaró que, “el precio en el mostrador hoy se ubica entre un 15% por encima del año pasado y se ubica por encima del promedio, entonces quizás no haya tanto lugar para que siga pujando”.