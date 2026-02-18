“La apertura de importaciones y un tipo de cambio muy bajo, es un combo explosivo para la industria local”, aseveró un economista

El economista, Gastón Alonso, en contacto con Canal E, advirtió sobre el impacto del cierre de FATE, la caída del poder adquisitivo y el aumento del boleto en el AMBA.

Gastón Alonso señaló que la noticia del día es “el cierre FATE” y recordó que, “el modelo económico implementado por Milei tiene las bonanzas que uno las puede ver al principio, como puede ser la baja de inflación y la estabilidad del dólar”, pero advirtió que, “los perjuicios del modelo se iban a ver más pasando el tiempo”.

Los límites del sector emprendedor antes del cierre

En ese marco, explicó: “Cuando uno tiene un comercio, cuando uno tiene un kiosco, cuando uno tiene cualquier tipo de emprendimiento, a la primera situación en la que le va mal, no decide cerrar. Obviamente que aguanta, aguanta, aguanta, hasta un momento en donde obviamente las cosas ya no dan”.

Sobre los datos oficiales, Alonso precisó que, “en noviembre hay más de 890 empresas menos” y que “de enero de 2025 hasta noviembre son casi 9.000 empresas menos”. Además, remarcó que, “desde diciembre de 2023 son casi 22.000 empresas menos. 21.938, para ser preciso”.

Los cierres de empresas en la era Milei

Comparó además con la gestión de Alberto Fernández: “En el gobierno de Alberto Fernández habían cerrado 19.000 empresas. Ahora, en el gobierno de Milei, sin pandemia, tenemos casi 22.000 empresas menos”.

Para el entrevistado, existe “cierta calma financiera” pero advirtió que, “la baja inflación, ojo porque la estabilidad del dólar, de la manera que la están llevando adelante, va a generar un problema en la economía real muy grave que ahora estamos viendo”.

Sobre las causas estructurales, sostuvo: “Hay una apertura de importaciones muy fuerte, hay un tipo de cambio real muy bajo y eso obviamente es un combo bastante explosivo para la industria local”.