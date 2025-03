La crisis de la construcción en Argentina: el impacto de la deuda impaga y los recortes en las pymes

El sector de la construcción en Argentina atraviesa una crisis profunda, donde las deudas impagas, la inestabilidad financiera y la falta de pago por trabajos realizados están afectando gravemente tanto a las empresas como a los trabajadores.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Gerardo Antonio Fernández, expresidente de la Confederación PYME, quien expresó que,"el sector está mal, o muy mal, en cualquiera de sus segmentos o secciones". La obra pública nacional se ha visto severamente afectada desde la llegada del nuevo gobierno en noviembre de 2023.

Según Fernández, "se abandonaron los contratos, quedaron impagos los saldos de facturas emitidas y obras ejecutadas", lo que ha dejado a muchas provincias en una situación económica compleja.

El impacto de las deudas impagas en las empresas

Fernández detalló que las empresas constructoras se han visto obligadas a soportar una deuda creciente por trabajos realizados pero no pagados. "Las empresas habían invertido capital de trabajo y no se les pagó", explicó el exdirigente de la Confederación PYME. A pesar de que las obras fueron ejecutadas y auditadas, las facturas emitidas siguen sin ser saldadas.

Además, las empresas tuvieron que continuar con otros gastos adicionales, como el pago de impuestos sobre facturas no cobradas y el mantenimiento de obras en curso. "Las empresas han tenido que seguir pagando las pólizas de fondos de caución, la luz para mantener seguridad, y los serenos", indicó Fernández.

El ajuste fiscal y el impacto en las pymes

El ajuste fiscal implementado por el gobierno también ha afectado a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan la difícil decisión de reducir su personal. Fernández advirtió que "si las pymes empiezan a tener problemas financieros, van a empezar a recortar personal".

Esto no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la viabilidad de las empresas. El ex presidente de la Confederación PYME señaló que, si bien algunas empresas han intentado adaptarse al ajuste, "lamentablemente, en muchos casos está perdiéndose" y las pymes no están pudiendo soportar la presión financiera.

El aumento de los costos de construcción

Los desarrolladores inmobiliarios también enfrentan un aumento significativo en los costos de construcción. "El metro cuadrado de construcción subió el 77% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024", señaló Fernández, comparando este aumento con el incremento del 40% del dólar en el mismo período.

Esto ha generado que las obras sean más caras, tanto en pesos como en dólares, lo que afecta la rentabilidad de las inversiones y encarece los bienes inmuebles. El impacto es más evidente en provincias y en capitales donde los costos inmobiliarios han aumentado un 10% o 12%.

El futuro incierto de las pymes de la construcción

A pesar de los esfuerzos por mantenerse a flote, las pymes en la construcción continúan enfrentando un panorama incierto. "No estamos hablando ni de la semana pasada ni del mes pasado. Estamos hablando ya de un año y fracción", dijo Fernández, subrayando la gravedad de la situación.

Para finalizar, Fernández agregó: “Con facturas impagas y costos crecientes, las empresas constructoras se encuentran atrapadas en una espiral económica difícil de romper y el drenaje de las empresas ha sido muy grande".