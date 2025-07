“La estabilidad macroeconómica que llegó para quedarse está en duda”

Con el fin de analizar las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, la situación del sector empresarial, el regreso de la obra pública para los caminos rurales y el panorama de la producción nacional, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

Ariel Maciel rememoró un episodio similar ocurrido meses atrás, cuando “el propio Ministro Luis Caputo habló de que había una posibilidad de armar las bandas de flotación”, lo cual disparó el dólar y aceleró la pérdida de reservas. “En ese momento ya se había hablado de una suerte de desinteligencia de parte del Ministro”, recordó.

El plan económico y la preocupación del empresariado

Luego, destacó que, “el empresario y aquel que tiene que resolver negocios en lo cotidiano, está más preocupado que antes”. Asimismo, resaltó que esto se debe a que “la parte macroeconómica, que es la que venía a ser el paraguas a mediano y largo plazo para que los negocios se estabilicen, empieza nuevamente a hacer ruido”.

Maciel mencionó el caso de la Cámara Argentina de la Construcción, que “por primera vez salió a cruzar al Gobierno y le dijo ojo, esta inversión no es gasto, justamente es una inversión”. Según explicó, la preocupación del sector se centra en que “todas aquellas rutas necesitan arreglarse porque están totalmente destruidas”.

La influencia de los caminos rurales en la producción nacional

Sobre la misma línea, sostuvo: “Si no arreglan esto, no hay producción nacional. Si no hay producción nacional, entonces el plan no incluye al desarrollo de la actividad productiva local”.

Además, el periodista señaló que el mensaje que se está transmitiendo puede tener un fuerte impacto negativo: “Aparece allí un mensaje diciendo, miren que los meses que vienen van a ser malos, pueden moverse las variables económicas que hoy el Gobierno se jacta de tener controladas tampoco van a caer nada bien”.

Desde el punto de vista electoral y de consumo, las consecuencias podrían ser inmediatas. “La estabilidad macroeconómica que llegó para quedarse está en duda”, remarcó.