“La gente busca escapadas más express”: el turismo crece en San Miguel del Monte

El gerente operativo de la Posada Suiza, Macario Manuel Romero Gómez, destacó el auge de los viajes cortos y el rol clave del turismo de cercanía.

En diálogo con Canal E, Macario Manuel Romero Gómez, gerente operativo de La Posada Suiza, explicó cómo el turismo en San Miguel del Monte se mantiene dinámico gracias a las escapadas de fin de semana.

Turismo de cercanía en auge

San Miguel del Monte, por su localización geográfica, es ideal para escapadas desde Capital y La Plata”, aseguró Romero Gómez, al analizar el crecimiento del turismo local a pesar de las dificultades económicas. El fenómeno, dijo, se debe al auge del turismo de cercanía: “Quizá la gente está eligiendo lugares más cercanos, más económicos”, lo que ha convertido a este destino en una opción predilecta.

El perfil de los visitantes de la Posada Suiza varía según la época: “Vienen muchas familias con nenes chicos en vacaciones, mayores de 60 entre semana, y los fines de semana más parejas y grupos de amigos”. Este flujo constante ha permitido al complejo adaptarse con propuestas para todos los públicos y momentos del año.

Lo que nos mantiene a flote es el fin de semana”, señaló Romero Gómez, explicando que los días hábiles representan un mayor desafío: “Ahí es donde más tenemos que rebuscarnos para atraer a quienes pueden hacerse una escapada de lunes a viernes”.

Servicios, experiencias y expectativas

Consultado sobre las temporadas más fuertes, Romero Gómez destacó: “Desde las fiestas hasta Semana Santa es temporada alta, y después vuelve a subir en vacaciones de invierno”. Precisamente, el invierno que acaba de finalizar fue “muy bueno”, en parte gracias a la pileta climatizada, uno de los servicios más valorados por los huéspedes.

Además, la posada cuenta con spa, dos piletas exteriores, restaurante abierto, alquiler de bicicletas, y propuestas para pasar el día sin necesidad de hospedaje. “Tratamos de atender a todo el tipo de huésped, tenemos todo para que la gente no necesite salir”, enfatizó.

La oferta se complementa con actividades culturales y recreativas, especialmente en fechas especiales y fines de semana largos: “Ofrecemos paquetes con cena show, asado y recreación para todas las edades”, explicó, y sumó que para fechas como San Valentín, también se ofrecen entradas para quienes no están alojados.

Quienes se hospedan, muchas veces eligen no salir del complejo: “La gente viene porque busca quedarse acá, pero también ofrecemos caminatas, kayak en la laguna, y salidas en bici al museo y al rancho de Rosas”, detalló. Incluso se coordinan visitas a eventos del municipio, como la Fiesta de la Comida al Disco, que fue muy concurrida por los huéspedes.

De cara a fin de año, Romero Gómez se muestra optimista: “Si el clima acompaña, será una gran temporada no solo para la posada, sino para todo el municipio”. Y cerró con una reflexión que resume el espíritu del momento: “La gente no está resignando vacaciones, solo las adapta: elige escapadas más cortas, más express”.

