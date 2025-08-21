“La gente está concientizándose más, sobre todo en materia de seguros de vida y seguros de retiro”, indicó un especialista

En un contexto económico marcado por la volatilidad y la necesidad de ordenar las finanzas personales, el asesor de seguros, Javier Troncoso, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en cómo la coyuntura impacta en el sector y en los hábitos financieros de los argentinos.

“Hay renovaciones que nosotros le llamamos las primas y los seguros, que se ven afectadas obviamente por suba de tasas y por las condiciones actuales”, explicó Javier Troncoso. Aunque aclaró: “Si bien no es un mercado que lo afecta directamente, más estando nosotros como bróker, como Croma Evolución Financiera, como bróker de inversiones y seguros, estando en la parte de planificación financiera, no nos afecta tan directamente, pero sí se ven diferencias”.

Cambio de hábitos ante la coyuntura económica

Sobre si la incertidumbre económica modifica la conducta de los clientes, planteó: “Hay una modificación en cuanto a los hábitos, te diría, favorable. La gente está concientizándose más, sobre todo en materia de seguros de vida y seguros de retiro”.

Troncoso destacó que este cambio responde a un proceso de mayor previsión: “Hay, obviamente, noticias que hacen que la gente empiece a pensar en destinar una parte de su ingreso a una inversión y ordenarse en sus finanzas, teniendo en cuenta que va a haber un mañana y que algo hay que empezar a hacer para ese mañana”.

Crece el interés en el manejo del dinero

También resaltó que cada vez hay mayor interés en aprender a manejar mejor el dinero: “Hay mucho más interés, hay mucha más consulta. Nuestro mercado siempre fue más de oferta que de demanda y hoy empezamos a tener cierta demanda”.

En esa línea, el entrevistado puntualizó: “La gente se está interesando en poder ordenarse financieramente, en poder destinar una parte de su ingreso a un ahorro sistemático, planificado en el tiempo, con la ayuda nuestra, como asesores y como bróker, para poder llegar a buen puerto”.