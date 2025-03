La importancia de la comunicación para una empresa: "La puntuación, la gramática y la ortografía son clave”

En comunicación con Canal E, el periodista especializado en protocolo y ceremonial, Gustavo Caballero, habló sobre la importancia de la comunicación entre empresas y proveedores. Destacó que una relación eficiente garantiza calidad en productos y servicios, también enfatizó la relevancia de las habilidades blandas en estos procesos, como la capacitación de los empleados y el uso de los medios digitales.

Una buena comunicación se traduce en una mejor relación entre el proveedor y una empresa

Según Gustavo Caballero, la relación con los proveedores suele ser "fría y distante" porque involucra la gestión de números y costos, pero esto no debe impedir una comunicación efectiva. "Si nos garantizamos una buena relación con el proveedor, tendremos calidad en los productos y servicios", afirmó.

Caballero señaló que la empatía es una de las habilidades blandas más relevantes en este contexto. "No se trata solo de ser simpáticos, sino de ponernos en el lugar del otro, entender sus necesidades y hacer que el proveedor se sienta parte de la empresa, aunque no lo sea", explicó. También destacó la importancia de capacitar al personal que mantiene contacto directo con proveedores para optimizar la relación comercial.

Cuáles son los factores a tener en cuenta a la hora de ejercer una comunicación digital

El entrevistado advirtió que la tecnología representa un reto adicional en la comunicación con proveedores. "Cuando estamos cara a cara, no hay margen para improvisaciones. En cambio, la comunicación digital nos permite preelaborar los mensajes", comentó. En este sentido, enfatizó la necesidad de cuidar la redacción en correos electrónicos y chats, asegurando claridad y profesionalismo. "La puntuación, la gramática y la ortografía son clave, porque escribimos como hablamos y hablamos como escribimos", subrayó.

Una comunicación efectiva no solo mejora la relación con los proveedores, sino que también puede incidir en mejores condiciones comerciales. "Si el área de compras desarrolla estas habilidades blandas, podrá negociar mejores precios y garantizar calidad en los productos y servicios", explicó Caballero. Luego agregó que el proveedor debe considerarse al mismo nivel que el cliente, ya que ambos son esenciales para la empresa: "Sin proveedor, no hay productos; sin productos, no hay clientes. Es un triángulo que debemos manejar con una comunicación eficiente".