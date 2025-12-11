La industria pesquera quiere ser incluida en la quita de retenciones: “Es necesario dejar de pagar retenciones, son distorsivos”

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín De La Fuente, analizó para Canal E la reciente decisión del Gobierno de avanzar con una baja permanente de retenciones para distintos complejos exportadores y pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que incluya a la pesca en las medidas. “Es totalmente necesario para el sector pesquero dejar de pagar derechos de exportación o retenciones porque es bastante distorsivo”, afirmó.

Agustín De La Fuente recordó que el pedido no es nuevo: “Hace bastante tiempo venimos reclamando a los gobernadores y a los legisladores que puedan tratar el tema con el presupuesto 2026”. Sin embargo, frente a la baja de retenciones para otras economías regionales, insistieron con un reclamo directo al ministerio de Economía: “Explicar hasta sobre todo pagar para exportar, generar divisas para el país pero sobre todo generar en la estructura de costos un malestar que nos deja de ser competitivos”.

La participación de la pesca en la economía

Con respecto a por qué la pesca suele quedar fuera de estas políticas, apuntó a una mezcla entre desconocimiento e indiferencia: “Creen que no tenemos un impacto como economía regional”. Y resaltó que el complejo pesquero es el octavo exportador del país: “Exportamos más de 2.000 millones de dólares anuales y exportamos a más de 80, 90 destinos en el mundo”.

De La Fuente remarcó que el sector enfrenta, además de las retenciones, altos aranceles externos: “Pagamos aranceles en muchos destinos como la Unión Europea, como en Estados Unidos”. Esto afecta la competitividad frente a países que no tributan esas cargas.

La exigencia del sector pesquero

Por eso piden que la actividad sea reconocida como economía regional: “Necesitamos que dejemos de ser excluidos en esta cuestión de quita de retenciones y que nos contemplen de una vez por todas”.

Otra carga relevante para el sector es el derecho único de extracción. Según el entrevistado, “en los últimos dos años tuvo un aumento de más del 400%”. La tasa, explicó, “es un canon que se paga por todo lo extraído y capturado, establecido con un parámetro para tener una relación equivalente a un litro de premium de gasoil”.

Aunque considera que ese canon también debería revisarse, insistió en que la prioridad son las retenciones: “Volver a insistir es con los derechos de exportación, me parece que es importantísimo volver a hacer sana esa cadena productiva”.