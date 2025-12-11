El futuro del agro: “El productor agropecuario necesita poder fondearse para solventar y financiar todos sus compromisos 2026”

El consultor en mercados de granos, Germán Iturriza, evaluó en Canal E las últimas medidas económicas que afectan directamente al agro, con especial atención en la reciente baja permanente de retenciones anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Germán Iturriza afirmó que el anuncio de Luis Caputo resultó inesperado. “Siempre es sorpresa, porque primero que cuando hay cambios en la regla del juego, nadie avisa, porque si avisan, claramente nadie hace nada antes”, explicó.

El Gobierno mantiene la idea de eliminar completamente los impuestos del agro

Sin embargo, destacó el valor simbólico de la decisión: “Seguimos con señales para indicar que continuamos en el sendero de, por lo menos, la voluntad y la intención de continuar bajando los derechos de exportación”. No obstante, advirtió que el impacto práctico es limitado: “Son 8 dólares en soja, son 4 dólares en trigo y 2 dólares en maíz”.

Según desarrolló Iturriza, la estructura de precios locales todavía está distorsionada por las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior hechas en septiembre con retenciones 0%. “Hasta que no se limpien esas DJVE al 0%, no vamos a tener un precio transparente en el mercado local”, planteó.

No hay un margen concreto para adquirir competitividad en 2026

Asimismo, subrayó que el eje central del debate debe ser la competitividad: “La gran pregunta es: ¿cómo vamos a ganar competitividad para 2026?”. Además, reiteró que el Gobierno no piensa generar ventajas vía tipo de cambio: “No vamos a generar una competitividad de manera artificial devaluando la moneda, esa es la señal que te dan”.

En ese marco, el entrevistado alertó sobre “los grandes desafíos” de costos internos. Entre ellos, uno clave: “El rubro flete es realmente impresionante, el impacto que tiene sobre el producto”. También apuntó contra Ingresos Brutos, “uno de los grandes impuestos distorsivos que merecen ser revisados”.

Luego, manifestó que el productor necesitará financiamiento: “El productor agropecuario necesita poder fondearse para solventar y financiar todos sus compromisos 2026 y, de esta manera, enfocarse en la producción e ir a buscar más área”.