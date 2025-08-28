La Justicia dejó sin efecto el decreto 462 del Poder Ejecutivo, sin embargo, el INTA atraviesa “una crisis institucional muy grave”

La delegada de ATE en el INTA y miembro de la Coordinación Nacional de ATE, Julieta Boedo, en contacto con Canal E, analizó el fallo judicial que dejó sin efecto el Decreto 462 del Poder Ejecutivo y cuestionó la política de vaciamiento en el organismo.

“Estamos en una crisis institucional muy grave, sin embargo, estamos bajo dos medidas favorables, una que impide ejecutar despidos bases a disponibilidad, traslados, cambios de estructura, y es lo que en el medio, con el fallo federal de la Justicia, con el rechazo contundente de Diputados y Senadores a este Decreto 462, se nos notificó de un pase a disponibilidad a 286 trabajadores”, denunció Julieta Boedo.

La Justicia y su apoyo a los trabajadores

Luego, destacó que la Justicia ya falló en dos oportunidades a favor de los trabajadores: “Ya van dos veces que el Juzgado falla favorablemente, que les dice que terminen con esta avanzada, también lo hizo Diputados, Senadores, pues entonces tenemos que decir que estamos en esta crisis institucional y que le estamos exigiendo al Presidente de la INTA que oyendo a la justicia, oyendo al Congreso de la Nación y eliminando esa lista que es totalmente ilegal que esté circulando”.

Sobre la presentación judicial, Boedo agregó: “Tanto ATE como el otro sindicato del INTA, presentamos ante este juzgado un amparo pidiendo una medida cautelar en este sentido para que no avancen con esto. En ese entonces, en esa instancia, el juzgado falló favorablemente con el concepto de no innovar”.

Críticas al decreto del Poder Ejecutivo

También cuestionó la reforma impulsada por el Ejecutivo: “Nosotros volvimos a ser un organismo autárquico, se rechaza el decreto 462, que perdíamos nuestra autonomía, concentraba todo el poder en el presidente del organismo, desvalorizaba y dejaba sin voz y voto al consejo directivo, que antes era el órgano supremo, decisor de este organismo”.

En este sentido, la entrevistada remarcó: “Caído este decreto, entonces volvemos a ser un organismo autárquico, lo que exigimos es que se establezcan los mecanismos para volver a ser el organismo que éramos y que venimos siendo hace 70 años”.

Pese a los fallos a favor, comentó que los trabajadores continúan en estado de alerta: “Estamos todos en nuestro puesto de trabajo en todo el país, cumpliendo nuestras horas correspondientes porque no estamos dados a disponibilidad, porque lo dice la justicia, y porque además está mal ejecutado ese trámite, estamos también, por supuesto, en asamblea permanente desde nuestro sindicato, estamos en este momento a la espera y exigiendo respuestas”.