La percepción del mercado post elecciones: “Lo que el mercado espera es toda la reforma fiscal y la laboral”

El CEO de BDO Argentina, Claudio Döller, pasó por Canal E y se refirió a la caída del riesgo país y la posibilidad de que Argentina vuelva a acceder a los mercados internacionales de deuda.

“Yo lo vengo viendo positivo desde las elecciones, cada semana un poquito mejor”, afirmó Claudio Döller, aunque advirtió que, “lo que el mercado espera es toda la reforma fiscal y la laboral, y eso es lo que le va a dar base a toda esta mejora que se espera”.

La vuelta a los mercados

Respecto a la recompra de bonos por parte del Gobierno, sostuvo que, “el Gobierno quiere volver, y me parece muy bien, volver a los mercados de deuda, no solo a depender del FMI o volver realmente a los mercados”. Según desarrolló, el desafío es que ese retorno sea sostenible: “Va a generar un wait and see en el mercado, a ver qué logran en los fundamentals de la economía para que realmente la vuelta al mercado de deuda sea de mediano y largo plazo y no se caiga en el corto plazo”.

Sobre el dólar, Döller recordó que, “Caputo lo primero que dijo después de las elecciones es que estaba cómodo con este valor del dólar”, y agregó: “Si uno ve cómo evolucionó el tipo de cambio y cómo está evolucionando la inflación, un tipo de cambio como el que estamos teniendo hoy me parece que respeta bastante”. También resaltó que, “no creo que sea un tipo de cambio que uno podría decir que no es competitivo para exportar”.

La acumulación de reservas sigue siendo fundamental

El foco, sin embargo, sigue puesto en la acumulación de reservas. “Argentina, el talón de Aquiles es que no puede depender de las reservas para acuerdos con el FMI todo el tiempo”, señaló.

El entrevistado insistió en que “es el momento de hacer las reformas para que después no sea solo el tipo de cambio el factor de competitividad”, y mencionó la necesidad de una “reforma laboral y fiscal”.

Sobre la liberación del cepo a las empresas, consideró que, “va a ser el final de una película que empezó hace dos años mucho más exitosa de lo que yo pensé”. Luego, manifestó que, “la situación de deuda intercompany y de dividendos sin enviar a las casas matrices era un tema muy crítico hace un par de años”.