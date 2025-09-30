La presencia de José Luis Espert en la campaña electoral: “Tienen un candidato flojo de papeles”

El periodista, Alejandro Gomel, dialogó con Canal E y analizó los movimientos del presidente Javier Milei y su estrategia electoral en medio de tensiones políticas y vínculos renovados con Mauricio Macri.

“La primera y la gran duda es, bueno, qué hacer con José Luis Espert, a partir de todos los escándalos que ya ha conocido, su vínculo directo con el narcotráfico, y qué posición iba a tomar el Gobierno”, mencionó Alejandro Gomel.

El Gobierno mantuvo a José Luis Espert en su campaña

Luego, manifestó que el oficialismo optó por mantenerlo: “Está decidido no cambiar nada, mostrarlo a Espert. Finalmente la decisión fue, vamos para adelante, cerramos filas, defendemos a los nuestros y vamos con lo que tenemos, y ahí está Espert de recorrida y de campaña electoral”.

En cuanto a la estrategia general, Gomel resaltó: “La campaña va a tener mucho Milei y pocos candidatos, saben que la carta fuerte es el propio Milei, incluso con esta decisión de poner candidatos no tan conocidos en algunos distritos importantes, llámese Santa Fe o Córdoba o lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, donde sostienen a Espert”.

Dudas sobre el apoyo político en PBA

El problema, advirtió, es que “tienen un candidato flojo de papeles en el distrito más importante, no solo en el distrito más importante, sino en el distrito donde vienen de perder por más de 13 puntos, ahí tienen un problema grave”.

Sobre el vínculo con Mauricio Macri, el periodista detalló: “Confirmaba que efectivamente Macri estuvo el sábado de la mañana en Olivos, que tuvo un contacto directo con Milei. Bueno, esto es parte de la idea, la estrategia y casi la necesidad del Gobierno de recrear vínculos políticos”.

A su vez, recordó que el oficialismo había tomado “un camino de aislamiento, después de ganar las elecciones más importantes en la Ciudad de Buenos Aires, de decir, bueno, aquí vamos por todo, la propuesta en general en todos los distritos fue, o venís conmigo, o a la cola, o vamos solos”.