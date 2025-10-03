Para un operador de bolsa, “la presión y la tensión cambiaria que hay es propia de los periodos pre-electorales”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, habló con Canal E y explicó la dinámica actual del mercado cambiario en medio de la intervención del Tesoro y del Banco Central, la falta de oferta privada y la creciente dolarización previa a las elecciones.

Gustavo Quintana describió lo sucedido en la última jornada cambiaria: “Fue un calco la rueda de ayer, aunque con mucho menor volumen, casi la mitad de lo que se venía transando en los días anteriores, es decir, bastante menos el nivel de actividad. La mayor cantidad de oferta provino de lo que teóricamente es el sector público vía Tesoro con la intervención del Banco Central”.

Los movimientos del Tesoro ante la liquidación de las retenciones

Además, detalló cómo la rebaja de retenciones alteró la dinámica: “Gran parte de los dólares vendidos por efecto de la rebaja de las retenciones, las absorbió el Tesoro. Eso le quita operaciones, le quita oferta genuina al mercado único y libre de cambios”.

Sobre las tensiones actuales, Quintana destacó el componente político: “La presión y la tensión cambiaria que hay es propia de los periodos pre-electorales. En Argentina siempre, históricamente, en la oportunidad de cada elección, hay una tensión cambiaria importante”.

También explicó la lógica detrás de las expectativas: “La proyección de un ajuste importante del tipo de cambio, una liberación de las bandas, te obliga a retener o te estimula a retener productos, es una cuestión lógica”.

La permanencia de la brecha

Sobre la brecha entre el dólar mayorista y el contado con liquidación, el operador comentó: “Va a depender de la tensión que sigue existiendo en el mercado, la propensión a dolarizar y el mantenimiento de las restricciones cambiarias. Esa brecha siempre permanece y va a tener la permanencia mientras existan restricciones”. Y agregó: “Yo creo que esta brecha, por lo menos, se va a mantener como mínimo hasta la elección”.

A su vez, anticipó que las próximas semanas no serán fáciles “Van a ser muy largas y estresantes porque, insisto, siguen reflejando un grado de tensión sobre el mercado de cambio proveniente de todo un proceso electoral que genera mucha incertidumbre”.